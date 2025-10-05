„SG Hochwald feiert verdienten 3:2-Derbysieg gegen den FC Bitburg“

Am zehnten Spieltag der Rheinlandliga empfing die SG Hochwald 2023 den FC Bitburg zum Derby auf dem Henterner Kirchberg. Ein Spiel, das vor 140 Zuschauern bei klassischem Fritz-Walter-Wetter und aufgeweichtem Rasen von emotionalen Wendungen und taktischen Versuchen geprägt war. Die Ausgangslage war klar: Bitburg ging als Favorit ins Rennen, doch Hochwald hatte die Chance, mit einem Sieg den Anschluss ans Tabellenmittelfeld herzustellen.

Die Partie begann mit druckvollen Gästen. Bereits in der achten Minute verwandelte Nico Fuchs einen Elfmeter souverän zur Führung, nachdem Benedikt Häb geschickt an Tim Lauer einfädelte. Bitburg kombinierte gefällig, wirkte spielfreudig und setzte Hochwald zunächst unter Druck. Doch die Gastgeber blieben ruhig, hielten dagegen und fanden allmählich ins Spiel. Chancen auf beiden Seiten blieben zunächst ungenutzt. Luke Wagner scheiterte an Sebastian Grub, Nils Hemmes an Nico Lautwein. Der verletzungsbedingte Ausfall von Pascal Alff bei Bitburg erwies sich als Wendepunkt. In der 30. Minute setzte Till Weber zu einem energischen Solo an, spielte den Ball punktgenau auf Matthias Burg, der zum Ausgleich einschob. Von da an übernahm Hochwald komplett das Kommando. Die Defensive stand sicher, das Mittelfeld agierte diszipliniert, und die Offensive um Hemmes und Robin Mertinitz bereitete Bitburg zunehmend Probleme. In der 43. Minute war es erneut Burg, der eine Ecke millimetergenau auf René Mohsmann schlug und dieser wuchtete den Ball unhaltbar zur Führung ins Netz. Kurz vor der Pause erhöhte Hemmes nach einem langen Ball von Weber auf 3:1. Gedankenschnell nutzte er ein Ausrutschen Lautweins und schob ins leere Tor ein. Burg hätte sogar noch erhöhen können, doch mit dem Halbzeitstand war man bei Hochwald und den Fans hochzufrieden.