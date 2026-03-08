SG Hochwald atmet nach 4:1-Auswärtssieg in Linz etwas leichter von Michael Burg · Gestern, 23:25 Uhr · 0 Leser

Louis Baldes trifft mit seinem Tor für die Historie Mit einem klaren 4:1-Erfolg beim VfB Linz gelang der SG Hochwald am Sonntag ein wichtiger Sieg und konnte sich die Konkurrenten vom Leib halten. Der erste Auswärtssieg der laufenden Rheinlandliga-Saison war nicht nur sportlich bedeutsam, sondern brachte mit Louis Baldes auch den jüngsten Rheinlandliga Torschützen der SGH Vereinsgeschichte hervor. 110 Zuschauer auf dem Kaiserberg sahen eine Partie, die erst kurz vor der Pause durch einen schmeichelhaften Elfmeter zugunsten der Gastgeber kippte, dann aber eindrucksvoll von den in Rot spielenden Hochwäldern gedreht wurde.

Bis zum Halbzeitpfiff entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem beide Teams zu Chancen kamen, ohne jedoch zwingend zu werden. Linz hatte Vorteile, doch weder Florian Mamuti noch Niklas Klein brachten ihre Abschlüsse gefährlich auf das Hochwald-Tor. Der letzte Wille zum Treffer fehlte. Auch Paddy Dres vergab aussichtsreich. Kurz vor der Pause dann die Führung für die Gastgeber: Nach einem diskussionswürdigen Foul an Oliver Kubatta zeigte Schiedsrichter Jan Ulmer auf den Punkt. Fabian Schopp verwandelte sicher zum 1:0 und sorgte für Zufriedenheit in der Linzer Kabine. Die Reaktion unserer Hochwälder Jungs nach dem Seitenwechsel war bemerkenswert. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff legte Paddy Dres mustergültig quer und Nils Hemmes ballerte trocken zum 1:1 ein (51.). Anschließend rückte unser Jüngster in den Mittelpunkt, der an diesem Tag Hochwald-Geschichte schrieb: Louis Baldes, gerade einmal 17 Jahre und 289 Tage alt, tauchte zunächst frei vor Tyron Wielpütz auf, verzog jedoch knapp. Doch der Youngster zeigte starke Nerven. Wenig später wurde er erneut freigespielt, blieb diesmal eiskalt und schob historisch überlegt in die kurze Ecke zur 2:1-Führung ein.