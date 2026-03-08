SG Hochwald atmet nach 4:1-Auswärtssieg in Linz etwas leichter

Louis Baldes trifft mit seinem Tor für die Historie
Mit einem klaren 4:1-Erfolg beim VfB Linz gelang der SG Hochwald am Sonntag ein wichtiger Sieg und konnte sich die Konkurrenten vom Leib halten. Der erste Auswärtssieg der laufenden Rheinlandliga-Saison war nicht nur sportlich bedeutsam, sondern brachte mit Louis Baldes auch den jüngsten Rheinlandliga Torschützen der SGH Vereinsgeschichte hervor. 110 Zuschauer auf dem Kaiserberg sahen eine Partie, die erst kurz vor der Pause durch einen schmeichelhaften Elfmeter zugunsten der Gastgeber kippte, dann aber eindrucksvoll von den in Rot spielenden Hochwäldern gedreht wurde.
Bis zum Halbzeitpfiff entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem beide Teams zu Chancen kamen, ohne jedoch zwingend zu werden. Linz hatte Vorteile, doch weder Florian Mamuti noch Niklas Klein brachten ihre Abschlüsse gefährlich auf das Hochwald-Tor. Der letzte Wille zum Treffer fehlte. Auch Paddy Dres vergab aussichtsreich. Kurz vor der Pause dann die Führung für die Gastgeber: Nach einem diskussionswürdigen Foul an Oliver Kubatta zeigte Schiedsrichter Jan Ulmer auf den Punkt. Fabian Schopp verwandelte sicher zum 1:0 und sorgte für Zufriedenheit in der Linzer Kabine.
Die Reaktion unserer Hochwälder Jungs nach dem Seitenwechsel war bemerkenswert. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff legte Paddy Dres mustergültig quer und Nils Hemmes ballerte trocken zum 1:1 ein (51.). Anschließend rückte unser Jüngster in den Mittelpunkt, der an diesem Tag Hochwald-Geschichte schrieb: Louis Baldes, gerade einmal 17 Jahre und 289 Tage alt, tauchte zunächst frei vor Tyron Wielpütz auf, verzog jedoch knapp. Doch der Youngster zeigte starke Nerven. Wenig später wurde er erneut freigespielt, blieb diesmal eiskalt und schob historisch überlegt in die kurze Ecke zur 2:1-Führung ein.
Der Führungstreffer wirkte wie ein Befreiungsschlag. Wir spielten nun befreit auf und erhöhten durch einen sehenswerten Freistoß von Mätti Burg, der den Ball aus spitzem Winkel über die Mauer und über den Torwart hinweg in die lange Ecke zirkelte, zum beruhigenden 3:1. Linz wirkte in dieser Phase wie gelähmt. Den Schlusspunkt setzte Andy Pauls, der im Eins-gegen-Eins mit viel Gefühl per Außenrist zum 4:1 vollendete.
Während Linz seine gute Spielanlage aus der ersten Halbzeit nicht in Tore ummünzen konnte, zeigten wir besonders im zweiten Durchgang eine reife, geschlossene Mannschaftsleistung. Trainer Fabian Mohsmann lobte nach Abpfiff unsere Mentalität: „Wie die Mannschaft das Spiel nach dem 0:1 drehte, spricht für sie. Das war wieder die SG Hochwald, die wir aus den Heimspielen kennen und die sich über alle Widrigkeiten hinwegsetzt.“
Mit dem Sieg endet nicht nur der lange Auswärtsfluch, sondern bemerkenswerterweise gelang der letzte Auswärtserfolg ebenfalls am Kaiserberg, am 27. April 2025. Ob damit der Bann endgültig gebrochen ist, bleibt abzuwarten. Die verbleibenden 12 Stufen zum Klassenerhalt sind weiterhin beschwerlich, doch dieser Nachmittag in Linz hat das Potenzial, diese Schritt für Schritt zu nehmen.
Auf geht’s SGH