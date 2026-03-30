SG Hochstetten/Nußbaum mit spätem Derbysieg in Unterzahl

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Doch die Freude währte nicht lange. „Nach dem 1:0 haben wir das Spiel unnötig aus der Hand gegeben“, ärgerte sich Schmäler. Nur wenige Minuten später nutzten die Hausherren einen Fehler im Aufbauspiel eiskalt aus: Bert Wolf vollendete nach einem Doppelpass zum 1:1-Ausgleich (41.).

„Nachdem Oberhausen zuletzt zweimal hoch verloren hat, wollten wir von Beginn an offensiv verteidigen und direkt Druck machen. Das hat zuerst auch gut funktioniert, wir waren sofort im Spiel“, sagte der Co-Trainer der Gäste, Kevin Schmäler. Die SG Hochstetten/Nußbaum verpasste es jedoch zunächst, Kapital daraus zu schlagen. Der Führungstreffer fiel schließlich nach einem Standard: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld legte Kaan Özdemir per Kopf quer, wo Amir Dahdouh das Leder über die Linie drückte (37.).

SV Oberhausen II dominiert nach der Pause

Nach der Pause kippte die Partie zunehmend zugunsten des SV Oberhausen II. „Sie waren bis zur 85. Minute deutlich besser als wir. Zwar hatten sie keine hundertprozentige Chance, aber man hatte schon das Gefühl, dass, wenn einer das Spiel gewinnt, dann Oberhausen“, offenbarte Schmäler.

Zusätzlich schwer wurde die Situation für die Gäste in der Schlussphase: Nach einer unübersichtlichen Szene im Getümmel sah Spielertrainer Kutsal Ceylan wegen angeblichen Nachtretens die Rote Karte (73.). Für Unverständnis sorgte dabei vor allem die Spielleitung. „Es wurden mehrfach Karten gezeigt, ohne das Spiel zu unterbrechen – so auch bei der roten Karte. Erst lief das Spiel weiter, dann ist der Schiedsrichter ohne Unterbrechung zu den Spielern gegangen und dann gab es Rot“, schilderte Schmäler die kuriose Szene.

Schmäler: „Der Relegationsplatz war nie unser primäres Ziel und dafür sind wir eigentlich noch zu inkonstant.“

Trotz Unterzahl bewies die SG Hochstetten/Nußbaum Moral – und belohnte sich ganz spät: In der 89. Spielminute gelang der umjubelte Siegtreffer zum 2:1, der letztlich drei wichtige Punkte in der Spitzengruppe sicherte. Dahdouh verwandelte einen berechtigten Foulelfmeter, nachdem ein Offensivspieler der Gäste im Eins-gegen-Eins vor Heimtorhüter Gereon Ellrich gelegt wurde. Trotz aller Intensität sei die Partie insgesamt sehr fair gewesen. „Auch nach dem Spiel haben beide Mannschaften noch zusammengesessen und gemeinsam etwas getrunken – obwohl es ein kleines Derby war“, frohlockte Schmäler.

Mit Blick auf die Saison zeigte sich der Co-Trainer bisher äußerst erfreut: „Unser Ziel war es, uns im Vergleich zur letzten Saison zu verbessern. Damals sind wir Sechster geworden. Mit dem aktuellen dritten Platz sind wir sehr zufrieden.“ Gleichzeitig warnte er vor den kommenden Aufgaben: „Jetzt haben wir drei richtig schwere Spiele vor der Brust. Wenn wir da nicht mindestens sieben Punkte holen, wird es eng mit dem Relegationsplatz. Aber das ist ohnehin nicht unser primäres Ziel – dafür sind wir auch eigentlich noch zu inkonstant.“

Tore: 0:1 Dahdouh (37.), 1:1 Wolf (41.), 1:2 Dahdouh (89. Foulelfmeter)

Besonderes Vorkommnis: Rot für Ceylan (73./SG Hochstetten/Nußbaum/)

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