SG Hochstetten/Nußbaum mit "glücklichem" Kantersieg

Bad Kreuznach. Die SG Hochstetten/Nußbaum bleibt auch nach dem dritten Spieltag an der Spitze. Beim TuS Pfaffen-Schwabenheim II setzte sich der Tabellenführer mit 4:0 durch, wobei der Erfolg deutlicher ausfiel, als es der Spielverlauf vermuten ließ. Damit weist die SG nach drei Ligapartien ein beeindruckendes Torverhältnis von 19:0 auf.
Der SV Winterbach II gewann sein Heimspiel gegen den TSV Hargesheim II mit 7:2, während die SG Guldenbachtal II bei der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II einen 5:1-Auswärtserfolg verbuchte.
Enger verlief das Duell der beiden Reserveteams aus Oberhausen und Waldböckelheim: Der SV Oberhausen II behielt mit 2:1 die Oberhand. Für den TuS Waldböckelheim II bedeutet die Niederlage zugleich, dass die Mannschaft auch nach dem dritten Spieltag noch auf ihren ersten Punkt der Saison wartet. Keinen Sieger gab es derweil zwischen dem FC Bad Sobernheim II und dem VfL Sponheim, die sich 2:2 trennten.
Aufgrund des Todesfalls eines ehemaligen Rüdesheimer Spielers, der die Region bewegt, wurde die Partie zwischen dem VfL Rüdesheim II und dem VfL Simmertal II abgesagt. Auch für die Begegnung zwischen der SG Kirn II und dem TSV Lalo-Laubenheim muss ein neuer Termin gefunden werden.
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So klar, wie es das Ergebnis von 4:0 für den Gast SG Hochstetten/Nußbaum bei Absteiger TuS Paffen-Schwabenheim II vermuten lässt, war die Partie nach Einschätzung von Spielertrainer Kutsal Ceylan längst nicht: „Der Gegner war spielerisch besser als wir. Gerade in der ersten Viertelstunde hatten sie viel Spielkontrolle und auch einige Chancen.“
Die Gäste wurden zunächst fast ausschließlich über Umschaltsituationen gefährlich – und nutzten diese konsequent. Ein Konter leitete in der 13. Minute das 1:0 durch Daniel Seibel ein. Auch dem zweiten Treffer ging ein schneller Gegenstoß voraus: Nick-Emil Grimm konnte nur noch per Foul gestoppt werden, den fälligen Strafstoß verwandelte Amir Dahdouh sicher zum 2:0 (32.).
Noch vor der Pause schraubte die SG das Ergebnis weiter in die Höhe. Einen Halbfeldfreistoß von Grimm verlängerte ein Pfaffen-Schwabenheimer Spieler entscheidend ins eigene Tor (39.). Nur drei Minuten später sorgte Grimm selbst für den spektakulärsten Treffer des Tages: Von der Mittellinie hob er den Ball über den weit vor seinem Tor stehenden Keeper zum 4:0 (42.).
Am Spielbild änderte sich auch nach dem Seitenwechsel wenig. „Wir haben verteidigt, der Gegner hat gespielt“, fasste Ceylan zusammen. Allerdings erspielten sich die Gastgeber nun deutlich weniger Möglichkeiten als noch im ersten Durchgang. Die SG verteidigte ihren Vorsprung kontrolliert bis zum Schlusspfiff.
Ceylan ordnete den deutlichen Erfolg dennoch nüchtern ein: „Das Ergebnis war insgesamt zu hoch. Der Gegner hat das Spiel gemacht und wir haben gut verteidigt. Wir hätten uns auch nicht beschweren können, wenn Pfaffen-Schwabenheim zur Pause mit 2:0 führt.“ Auch die bisherige Bilanz von drei Siegen und 19:0 Toren bilde die tatsächlichen Kräfteverhältnisse nicht vollständig ab. „Wir hätten in jedem Spiel Gegentreffer bekommen können. Die Tabelle sieht da etwas besser aus als die Wahrheit.“
Neben den Ergebnissen legt der Spielertrainer Wert auf die weitere Entwicklung seiner Mannschaft. Hochstetten/Nußbaum wolle geordneter von hinten heraus Fußball spielen und zugleich die Disziplin beibehalten. In den ersten drei Saisonspielen kassierte die SG keine Gelbe Karte. „Das sieht viel besser aus als letzte Saison und genauso soll es bleiben.“ Am Saisonziel lässt Ceylan keinen Zweifel: „Wir wollen unbedingt aufsteigen.“ Mit neun Punkten aus den ersten drei Partien hat die SG dafür einen optimalen Start hingelegt.
Der Spielfilm: 0:1 Seibel (13.), 0:2 Dahdouh (32. Foulelfmeter), 0:3 Grimm (39.), 0:4 Grimm (42.)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 1:0 Messer (2.), 2:0 Lenhart (22.), 3:0 Lenhart (23.), 3:1 Commichau (23.), 4:1 Messer (25.), 5:1 Herrmann (32.), 6:1 Götz (55.), 6:2 Schicht (62. Handelfmeter), 7:2 Lenhart (70.)
Tore: 1:0 Steinhauer (39.), 1:1 Köth (42.), 1:2 Treutel (50.), 1:3 Weil (68.), 1:4 Vallerius (75.), 1:5 Hildebrandt (80.)
Tore: 1:0 Bernhardt (52.), 2:0 Grünewald (90.), 2:1 Rheinländer (90.+4)
Tore: 1:0 Congera (2.), 2:0 (8.), 2:1 Boztepe (74.), 2:2 Conradi (82.)