SG Hochstetten/Nußbaum mit "glücklichem" Kantersieg Der Rückblick in der B-Klasse Bad Kreuznach II +++ Klarer Sieg vom Spitzenreiter trügt +++ Sponheimer Punkt nach 0:2 und verschossenem Elfmeter +++ Trauerfall überschattet den Spieltag von Max Schäfer · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Pfaffen-Schwabenheims Mert Mete (vorne) und Amir Dahouh (in weiß), von der SG Hochstetten/Nußbaum, sind im Kampf um den Ball. – Foto: Celine Schnitzer

Bad Kreuznach. Die SG Hochstetten/Nußbaum bleibt auch nach dem dritten Spieltag an der Spitze. Beim TuS Pfaffen-Schwabenheim II setzte sich der Tabellenführer mit 4:0 durch, wobei der Erfolg deutlicher ausfiel, als es der Spielverlauf vermuten ließ. Damit weist die SG nach drei Ligapartien ein beeindruckendes Torverhältnis von 19:0 auf. Der SV Winterbach II gewann sein Heimspiel gegen den TSV Hargesheim II mit 7:2, während die SG Guldenbachtal II bei der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II einen 5:1-Auswärtserfolg verbuchte. Enger verlief das Duell der beiden Reserveteams aus Oberhausen und Waldböckelheim: Der SV Oberhausen II behielt mit 2:1 die Oberhand. Für den TuS Waldböckelheim II bedeutet die Niederlage zugleich, dass die Mannschaft auch nach dem dritten Spieltag noch auf ihren ersten Punkt der Saison wartet. Keinen Sieger gab es derweil zwischen dem FC Bad Sobernheim II und dem VfL Sponheim, die sich 2:2 trennten. Aufgrund des Todesfalls eines ehemaligen Rüdesheimer Spielers, der die Region bewegt, wurde die Partie zwischen dem VfL Rüdesheim II und dem VfL Simmertal II abgesagt. Auch für die Begegnung zwischen der SG Kirn II und dem TSV Lalo-Laubenheim muss ein neuer Termin gefunden werden.

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