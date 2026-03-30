SG Hirstein-Mosberg-Richweiler im Aufwind

Ohne Zweifel gehört das Team von Michael Schätzel derzeit zu den positiven Überraschungen in der Kreisliga A Nordsaar.

Frei nach dem Motto: "Wenn es läuft, dann läufts", eilt die SG Hirstein-Mosberg nach der Winterpause von Sieg zu Sieg. Auch gegen die Reserve des SC Alsweiler gab es einen ungefährdeten 6:1-Heimerfolg.

Hirsteins Trainer Michael Schätzel: "Derzeit sind wir richtig gut drauf. Wir haben nach der Winterpause alle Spiele gewonnen. Unser Team hat sehr viel Selbstvertrauen. Bezeichnend dafür ist sicherlich der Treffer zum 3:0 gegen Alsweiler II, als Dominik Crummenauer das Leder aus 25 Meter ins Dreieck nagelte. Ein absolutes Traumtor."