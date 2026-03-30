SG Hirstein-Mosberg-Richweiler im Aufwind

Ohne Zweifel gehört das Team von Michael Schätzel derzeit zu den positiven Überraschungen in der Kreisliga A Nordsaar.
Frei nach dem Motto: "Wenn es läuft, dann läufts", eilt die SG Hirstein-Mosberg nach der Winterpause von Sieg zu Sieg. Auch gegen die Reserve des SC Alsweiler gab es einen ungefährdeten 6:1-Heimerfolg.
Hirsteins Trainer Michael Schätzel: "Derzeit sind wir richtig gut drauf. Wir haben nach der Winterpause alle Spiele gewonnen. Unser Team hat sehr viel Selbstvertrauen. Bezeichnend dafür ist sicherlich der Treffer zum 3:0 gegen Alsweiler II, als Dominik Crummenauer das Leder aus 25 Meter ins Dreieck nagelte. Ein absolutes Traumtor."
"Zu den Garanten des jüngsten Erfolges zählen ohne Zweifel Kevin Stecher, Spielertrainer Kilian Gaßmann, Dominik Crummenauer und Jan Dillenburg. Aber auch die anderen Spieler geben Sonntag für Sonntag ihr Bestes und leisten ihren Beitrag, so Michael Schätzel."