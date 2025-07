SG Heuberg überrascht Krauchenwies im spannenden Endspiel

Von Dienstag 22. bis Sonntag, 27.07.2025 trug der SV Unter/Oberschmeien den 7. Krone Pokal auf dem Sportgelände in Unterschmeien aus. Trotz des regnerischen Finaltages fanden viele Besucher den Weg zum Endspiel, bei dem der Bezirksligist FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen gegen den A-Ligisten SG Heuberg gefordert war. Das gutklassige Endspiel war von Spannung geprägt und fand nach der regulären Spielzeit sowie nach einer Verlängerung von 15 Minuten keinen Sieger. Im anschließenden Elfmeterschießen bewies die Elf von Marc Miller die besseren Nerven und gewann das Finale mit 4:2. Damit geht der Pokal das erste Mal an die SG Heuberg.

Auf Grund eines Gewitters verschob sich die Anstoßzeit um 45 Minuten, ehe die F-Jugendmannschaften des FC Laiz und des SV Unter/Oberschmeien die Finalisten auf das Spielfeld begleiteten. „Die erste Halbzeit war ein sehr temporeiches Spiel mit Chancen auf beiden Seiten“, resümiert FCK-Trainer Jörg Schreyeck. Mehrmals scheitert sein Team mit Abschlüssen von Julian Haberer, Alexander Miller und dem besten Spieler des Turniers Thimmy Rauser am gut aufgelegten SG-Keeper Moritz Gess. Auf der anderen Seite verpasste Sessler eine Hereingabe von Dreher nur knapp zur Führung. In der zweiten Halbzeit bestimmte der FC Krauchenwies durch viel Ballbesitz das Spielgeschehen. „Wir haben es verpasst unsere Torchancen zu nutzen“, hadert Schreyeck mit den vergebenen Tormöglichkeiten. Sein Trainerkollege der SG Heuberg Marc Miller lobte sein Team und seinen Keeper: „Wir konnten die Angriffe gut verteidigen und Moritz konnte die durchgekommenen Abschlüsse parieren.“ Im Elfmeterschießen mutierte SG-Torspieler Gess mit zwei gehaltenen Elfmetern schlussendlich zum Helden des Tages und wurde zum besten Torspieler des Turniers gewählt. Mit der Leistung seine Teams über die gesamte Woche zeigt sich Miller mit einer Ausnahme zufrieden: „Mit der Leistung beim 3:2 Sieg gegen die SGM Schmeien war ich nicht einverstanden! Danach haben wir uns dann gesteigert und verdient den Pokal mit nach Hause genommen.“ Auch sein Gegenüber Schreyeck ist mit der Turnierwoche und der Leistung zufrieden: „Im Elfmeterschießen im Endspiel hatten wir das Glück nicht auf unserer Seite, aber mit der Leistung in den Spielen bin ich sehr zufrieden.“ In Hanjo Merz und Corbin Eisel stellten beide Finalisten mit je drei Treffern die besten Torschützen des Turniers. Miller lobt den Veranstalter: „Großes Kompliment an die Organisatoren. Wir kommen gerne im nächsten Jahr zur Titelverteidigung wieder!“