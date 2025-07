SG Heuberg gewinnt den Krone Pokal 2025

Spiel um Platz 5

FC Laiz – SGM Schmeien 6:7 n. E. (0:0)

Tore:



Temporeicher Beginn, Laiz mit spielerischen Vorteilen. In der 23. min. sieht Frank dass Stauß zu weit vor seinem Tor steht und versucht es aus 50 mtr, knapp drüber. Kurz vor der Hz. erneut Frank mit der Möglichkeit zur Führung für Laiz. Toller direkter Freistoß aus 30 mtr. durch Frank, Stauß im Tor der SG Schmeien pariert überragend. In der 42 min. meldet sich auch Schmeien mit einem Freistoß aus 17 mtr. Entfernung, der Schuss geht aber über das Tor. Auf der Gegenseite kommt Laiz nach tollem Diagonalball auf Lauria zu einer guten Möglichkeit, der Schuss wird im letzten Moment zum Eckball geblockt. Nach 47 min. kommt Fiat nach Flanke vor rechts völlig frei zum Kopfball, Stauß steht richtig und verhindert die Führung für Laiz. Dann nimmt Ümit den Ball am Strafraum volley und trifft den rechten Pfosten. Lauria und Ümit im Zusammenspiel über die rechte Seite, Weber kommt aus 12 mtr. zum Abschluss, kein Problem für Stauß. Auf der Gegenseite wird Dautel im letzten Moment gestört, der Eckstoß bringt nichts ein. Dann muss Frank in der 58 min. das Spiel zu Gunsten des FC Laiz entscheiden, allein vor Stauß bringt er den Ball jedoch nicht im Tor unter. Im Elfmeterschießen gewinnt die SGM Schmeien und erreicht den 5. Platz.



Spiel um Platz 3

FC99 – SG Heinstetten 2:0 (0:0)

Tore: 32 min. 1:0 Kille, 40 min. 2:0, Reitze

Beide Mannschaften neutralisieren sich zu Beginn des Spiels. Dann erläuft Steidle von Heinstetten einen Fehlpass des FC 99 und zieht sofort ab, der Stroppel im Tor des FC 99 lenkt den Ball um den Pfosten. Dann Petruv für den FC 99 mit toller Direktabnahme, Riester allein vor Torhüter Stroppel, Stroppel bleibt Sieger im Duell. Auf der Gegenseite rettet Rapp gegen Petruv. Erneut kommt Riester im Strafraum zum Abschluss, der Abschluss aus linker Position geht am langen Pfosten vorbei kurz nach der Halbzeit geht der FC 99 durch Kille mit 1:0 in Führung. Dann Grof C. mit der Chance zum 2:0, Rapp im Tor reagiert glänzend. Reitze (40 min.) nach Abwehrfehler mit dem 2:0. Dann geht Reitze (52 min.) auf der rechten Seite durch und schließt aus ca. 25 mtr. ab, Rapp ist auf dem Pfosten. Am Ende gewinnt der FC 99 verdient das kleine Finale um Platz 3.



Finale um den 7. Krone-Pokal 2025

FC Krauchenwies – SG Heuberg 4:2 n. E. (0:0)

Tore:



Aufgrund eines Gewitters musste der Beginn des Finales um 40 min. verschoben werden. Der erste Höhepunkt gab es schon vor Beginn des Finals, die Finalisten liefen mit Einlaufkinder aus Laiz und Schmeien ein, ein tolles Bild für alle Beteiligten. Flotter Beginn, schon nach 30 sec. die erste Möglichkeit für die SG Heuberg. Langer Ball auf Haberer, zunächst auf Eckstoß geklärt. Dann wird Dreher auf die Reise geschickt, seine Hereingabe findet aber keinen Abnehmer. In der 20 min. wird Rauser auf der rechten Seite freigespielt, sein Abschluss wird von Gess im Tor der SG Heuberg entschärft. Eine Zeigerumdrehung weiter, gute Freistoßposition für Krauchenwies, Rauser zirkelt den Ball von der linken Strafraumseite aufs Tor, Gess im nachfassen. Miller mit der Chance auf 10 mtr. zentral, wieder bleibt Gess Sieger. Toller Ball auf Miller der ist auf und davon, scheitert jedoch an Hauser im Tor des FCK. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kommt Eisel zum Abschluss, knapp drüber. Und gleich nochmal Eisel mit der Möglichkeit zur Führung. In der 37 min. kommt Rauser R. nach Freistoß aus 20 mtr. zentraler Position zum Abschluss, knapp drüber. Dann hat Hauser Mühe nach einem scharf getretenen Eckstoß. Keine Tore in der regulären Spielzeit, somit geht es in eine 15 min. Verlängerung. Haberer mit Schuss aus 20 mtr., Gess im nachfassen. Rauser aus zentraler

Position, Gess ist wieder auf dem Posten und rettet für die SG Heuberg. Langer Ball von Rauser auf Nr. 9 der mit sofortigem Abschluss, Zentimeter fehlen zur Führung für Krauchenwies. Duffner nach Eckball, Goreth rettet auf der Linie. Keine Tore in der Verlängerung, somit muss das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Dort glänzt SG Keeper Moritz Gess mit zwei gehaltenen Elfmeter und führt sein Team zum Krone Pokal Sieg 2025.