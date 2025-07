SG Heuberg fordert FCK im Endspiel

1.Halbfinale

SG Heuberg – FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 99 4:0 (2:0)

Tor: 1:0 Jens Dreher (9. Minute) 2:0 Jens Dreher (15. Minute) 3:0 David Bücheler (33. Minute) 4:0 Hanjo Merz (41. Minute)

Verhaltener Beginn beider Teams. Die erste kleinere Torgefahr basiert nach einem Eckball als der Ball einem Verteidiger des FC 99 auf die Schulter fällt und knapp über das Tor fliegt. Nach neun Minuten erzielt Dreher mit dem ersten Torabschluss die Führung für den Bezirksligaabsteiger. Im Anschluss ist Steffen Erbe Nutznießer eines Abwehrfehlers, scheitert allerdings an SG Keeper Gess. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld stand Dreher goldrichtig und ließ aus sieben Meter Rößler im FC Tor keine Chance – 2:0. Der FC 99 benötigte in der Folgezeit etwas, um sich von dem Doppelschlag zu erhöhen. Kurz vor der Pause setzte sich Reitze gegen drei Gegenspieler durch, doch sein Abschluss wurde zur sicheren Beute für Gess. Kurz nach Wiederanpfiff erzielt Bücheler mit dem ersten Angriff von der Strafraumgrenze den dritten Treffer und sorgt für klare Verhältnisse. Kurz darauf vollendet Merz einer Hereingabe von Schwanz – 4:0. Auf der anderen Seite wird ein Abschluss von Stroppel geblockt und ein Ott`s Abschluss verfehlt das Tor. Merz scheitert in der Folgezeit mit einem Distanzschuss an Rößler. Am Ende stand ein hochverdienter Finaleinzug der SG Heuberg zu Buche. Die Gül-Elf konnte im Halbfinale nicht an die Leistungen aus der Gruppenphase anknüpfen.