SG Hergensweiler/Achberg ringt Brochenzell II nieder

In der ersten Halbzeite lieferten sich beide Teams einen Kampf im Mittelfeld, doch kein Team schaffte diese eine entscheidende Situation herauszuspielen. Der erste Aufschrei war auf Seiten der Gastgeber als Marc Schmitt den gegnerischen Stürmer im Strafraum legt, der Schiedsrichter dies aber nicht als Elfmeterwürdig emofand. Aus meiner Sicht heraus, Elfmeter, ganz klar. Riesen Glück also für die Gäste. Eli Kaeß hatte nach 35 Minuten sogar die Führung auf dem Fuß, scheitert aber am Keeper. Und so war auch die erste Hälft erzählt. Es ergaben sich wenig Chancen im oder um den Strafraum herum. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeit.

Im 2. Abschnitt legten die Gäste los wie die Feuerwehr und hatten die ein oder andere gute Chance. Timothy Vedder erlöste die Gäste dann nach 50 Minuten und konnte einen Querpass von Löhmann ins leere Tor einschieben. Die Füheung hielt aber nicht allzu lange, denn bereits in der 62. entschied der Schiedsrichter dann auf Elfmeter Brochenzell. Andre Amann tritt an und haut den Ball trocken rechts unten ins Tor. Im Anschluss an den Treffer wechselte dann der Gäste Coach und brachte frische Beine. Frido Maass (72.) Brachte den Gästen die erneute Führung als er einen Freistoßhammer direkt aus gut 23 Metern im Tor unterbringt. Schönes Ding. Auch der VfL-Trainer reagierte nun und brachte 2 Neue(79.), allerdings nutzten die Gäste kurz darauf eine unaufmerksamkeit des VfL und Timothy Vedder (81.) läuft allen davon und kann den Ball am Ende zum entscheidenden 1:3 im Tor unterbringen. In den letzten Minuten vor dem Abpfiff versuchte der VfL nochmal ran zu kommen, aber am Ende blieb es bei einem 1:3 für die Gäste. Die Spielgemeinschaft hält so Anschluß auf Platz 5 und 6, kann sich aber zeitgleich vom VfL Brochenzell II absetzen.

Das nächste Spiel für die SG findet bereits am Mittwoch 21.05. um 19:00 Uhr beim SV Bergatreute statt.