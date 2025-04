SG Hergensweiler/Achberg holt Punkt in Weingarten

In der Kreisliga B1 trafen am Sonntag der SV Weingarten II und die SG HGW/Achberg aufeinander. Beide Teams benötogen die Punkte dringend, der SVW um den Anschluß zu halten und die Spielgemeinschaft um die Verfolger auf Distanz zu halten.

Der SVW startete agiler in die erste Halbzeit und setzte die Gäste früh mit schnellem Flügelspiel umter Druck. Die SG HGW/Achberg hatte zu Beginn so ihre Probleme mit dem Platz, arbeitete sich jwdoch mehr und mehr in die Partie. Nach 29 Minuten allerdings konnte der SVW durch Adrian Weitzer mit einem schönen Dropkick nach einer Ecke die Führung erzielen. Der Treffer ließ die Gäste kalt umd man bemühte sich weiter ihr Spiel durch zu ziehen. Nico Pfersich konnte dann in der 34. Minute den Ausgleich erzielen, weil Wetzel ihm den Ball mustergültig in den Lauf spielte. Danach flachte die Partie etwas ab und es ging nach 45 Minuten mit einem 1:1 in die Pause.