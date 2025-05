SG Heftrich/Niederseelbach geht mit Trainer-Duo in die nächste Runde

Alexander Krebs, der früher auf Kreisoberliga-Ebene etliche Jahre den Unterbau des SV Niedernhausen gecoacht hatte, aktuell das B-Liga-Team der SG Heftrich/Niederseelbach trainiert, weiß um die Dimension der künftigen Aufgabe. Die erste Mannschaft sei in der laufenden Saison durch eine Reihe von Ausfällen aufgrund von Kreuzbandverletzungen gebeutelt, dazu sei bei manchen Spielern der Faktor Zuverlässigkeit etwas abhandengekommen. „Wir geben uns Bestes. Ich bin froh, dass Marco dabei ist“, will Krebs mit seinem Partner Überzeugungsarbeit leisten, auf und außerhalb des Platzes auf Zusammenhalt setzen. Wohlwissend, dass die Kaderplanung zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt Anfang Mai nicht einfach werden dürfte. „Ich bin Seelbacher, mir ist der Verein wichtig. Wir packen es an, um etwas zu verändern“, will Marco Wagner zusammen mit Alex Krebs die Spieler für einen gemeinsamen Weg gewinnen und sie mitnehmen. Egal, ob in der Kreisoberliga oder in der A-Liga. Wobei Wagner auf A-Liga-Ebene eher die Chance sähe, sich durch sportliche Erfolgserlebnisse zu stabilisieren.

Rettet sich Eltville, steigt nur ein Kreisoberligist direkt ab

Wo doch der Kreisoberliga-Verbleib der SG-Ersten nach dem 2:3 im Schlüsselspiel beim FC Kiedrich mehr denn je zur Herkulesaufgabe wird. Trainer Matthias „Adi“ Dworschak und Kevin Detloff werden weiter alle Hebel zur Rettung in Bewegung setzen. In der Kreisoberliga gibt es zwei Direktabsteiger, sofern die Spvgg. Eltville aus der Gruppenliga dazukommen würde. Der Drittletzte würde die Relegation bestreiten. Rettet sich Eltville, gibt es einen Absteiger und der Vorletzte ginge in die Relegation, bestätigt KOL-Leiter Alfred Hollinger. Zunächst ist die SG Heftrich/Niederseelbach nun spielfrei, muss danach am 18. Mai zur SG Bad Schwalbach/Langenseifen, empfängt anschließend Holzhausen und muss am letzten Spieltag zur SG Laufenselden.

Seelbacher formieren künftige Führung

Davon abgesehen formiert sich beim SV Niederseelbach gerade hinter den Kulissen eine Mannschaft mit Akteuren, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Darunter Tarek El Funte, der mit dem SV Niederseelbach im Verlauf seiner Spielerlaufbahn, die im Juli 2024 im Rahmen eines stimmungsvollen Abschiedsspiels ein würdiges Ende gefunden hatte, alle Höhen und Tiefen erlebt hat. Jetzt, sagt der in Wiesbaden lebende Familienvater, gelte es für ihn, „einfach nur etwas zurückzugeben“. Und zwar dem Verein, bei dem er in schwieriger Zeit mit Manuel Falkenberg als Spielertrainer wirkte, um dann den Aufstieg zurück in die A-Liga bejubeln zu dürfen. Zusammen mit dem früheren Seelbacher Spieler Michael Mohr ist Tarek El Funte bereit, sich für den SVN in der sportlichen Leitung zu engagieren. Für die durch Kevin Detloffs Abschied entstehende Lücke im Niederseelbacher Vorstand gibt es mittlerweile Anwärter.

Jens Bachon wird als SVN-Vorsitzender kandidieren

So wäre Jens Bachon vom Lauftreff des SV Niederseelbach bereit, als künftiger SVN-Vorsitzender zu kandidieren. Nils Wagner würde sich als 2. Vorsitzender zur Wahl stellen, lässt Tarek El Funte anklingen. „Es geht darum, alles auf mehrere Köpfe zu verteilen und im Team Spaß zu haben“, erläutert er und verspürt „Aufbruchstimmung“ im SVN-Lager. Tobias Guckes (Schriftführer), Daniel Schomburg (2. Schriftführer) und Torsten Breitfelder (Kassierer) sind weiterhin für die künftige Vorstands-Crew vorgesehen, die im Rahmen einer noch zu terminierenden Jahreshauptversammlung zur Wahl steht. Ein SVN-Team, das in der Zusammenarbeit mit der Führungsriege des SV Heftrich weitere Weichen für die Zukunft der Spielgemeinschaft stellen soll. “Ein gutes Tam mit Potenzial”, sieht Kevin Detloff einen reibungslosen Übergang als gewährleistet an.