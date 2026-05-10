SG Heftrich/Niederseeelbach will freiwillig runtergehen

Die SG Heftrich/Niederseelbach hat einen Antrag auf künftige Einstufung in der B-Liga gestellt. – Foto: Ingo Hörning

Rheingau-Taunus. Als Kreisoberliga-Vorletzter befindet sich die Mannschaft der SG Heftrich/Niederseelbach ohnehin in Abstiegsgefahr. Doch davon abgesehen sehen die Verantwortlichen der Spielgemeinschaft die Zukunft in einer tieferen Klasse.

Sie haben am Samstag eine Rückstufung in die B-Liga beantragt, bestätigt Rheingau-Taunus-Fußballwart Erich Herbst den Eingang eines entsprechenden Antrags. Wird dieser vom Kreisfußballausschuss befürwortet, würde die SG Heftrich/Niederseelbach als Absteiger eingestuft. Doch die Frist für einen Antrag auf freiwilligen Abstieg in eine untere Klasse läuft erst am Freitag (15. Mai) ab.

Erich Herbst erörtert im Austausch mit HFV Gesamtlage

Bleibt nun abzuwarten, ob auch Kreisoberligist TGSV Holzhausen diesen Schritt macht. In Erwägung gezogen haben es die Verantwortlichen jedenfalls. Erich Herbst wird nun zunächst am Dienstag beim Hessischen Fußball-Verband (HFV) in Frankfurt mit Abteilungsleiterin Sylvia Wahl – sie ist hessenweit Ansprechpartnerin für den Spielbetrieb – genau die Lage für die künftigen Liga-Konstellationen im Rheingau-Taunus erörtern. Die Richtzahl bei der Klassenstärke mit Auf- und Abstieg sowie weiteren Ereignissen wie eben einem freiwilligen Rückzug in Einklang zu bringen, das ist kein einfaches Unterfangen.

Stellt ein Verein übrigens nach dem 15. Mai bis zum 30. Juni einen Antrag auf Rückstufung in eine untere Klasse, kann dieser, so er denn genehmigt wird, nur zwei Klassen tiefer erfolgen.