SG Hecklingen-Malterdingen: Das Trainerteam ab Sommer steht fest

v.l.n.r.: Willi Beitinger, Alexander Christ, Fabian Strittmatter, Christian Bär – Foto: Verein

Die SG Hecklingen-Malterdingen stellt die Weichen für die neue Saison 2026/2027.

Wie bereits im Januar veröffentlicht, wird Christian Bär mit Alexander Christ das Trainer-Duo bilden. Nun konnte man einen alten Bekannten zurück gewinnen. Fabian Strittmatter, aktueller Kapitän des FC Emmendingen wird zur neuen Saison unser spielender Co-Trainer werden. Strittmatter hat schon knapp 300 Pflichtspiele für die SG bestritten, ist dementsprechend erfahren und steht für die Werte die unser Verein vorleben möchte. Die gesamte SG freut sich über die Rückkehr von Fabian, der sich vor knapp drei Jahren verabschiedete. Wir sind alle davon überzeugt, dass Strittmatter mit seiner Konstanz dem Verein auf und neben dem Platz weiterhelfen wird.