SG Hecklingen-Malterdingen bedankt sich beim SV Burkheim

Gestern fand das Nachholspiel SV Burkheim gegen SG Hecklingen-Malterdingen statt, welches am 29.09.2024 aufgrund eines medizinischen Notfalls bei dem Spielerbetreuer Fabian Gessert der SG Hecklingen Malterdingen abgebrochen werden musste. Die SG bedankt sich für das kollegiale Verhalten des SV Burkheim und die sofortige Bereitschaft, das Spiel abzubrechen. Ein besonderer Dank geht an die Zuschauerin Katrin Dufner (Bild oben) des SV Burkheim, die ohne zu zögern als Ersthelferin in der Notsituation genau richtig gehandelt hat. Wir sind sehr glücklich, dass der langjährige Spielerbetreuer Fabian Gessert wieder wohlauf ist und am 09.03.2025 der Ersthelferin als Geste des Danks beim Nachholspiel einen Blumenstrauß überreichen konnte.