SG Hausham will Garagenbau per Crowdfunding stemmen

Gemeinschaft, Teamgeist und Zusammenhalt sind wichtige Kernpunkte im Vereinsleben der Fußballer der SG Hausham. Was den SG-Sportlern bislang fehlt, ist ein funktionaler Aufenthaltsraum, als Treffpunkt für die Mitglieder, für die zahlreichen Herren- und Nachwuchsmannschaften.

Nun wollen die Verantwortlichen eine alte Garage in eine einladende Räumlichkeit für alle Mannschaften und Mitglieder der SG Hausham umbauen. An diesem Treffpunkt sollen Mannschaftsbesprechungen oder Vereinsveranstaltungen stattfinden. Ein Ort, an dem die Knappen zusammenwachsen können.