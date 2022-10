SG Hausham und TuS Holzkirchen II trennen sich torlos Ein Remis, mit dem alle leben können

Die SG Hausham und der TuS Holzkirchen II trennen sich torlos. Ein Remis, mit dem alle leben können.

Hausham – Ein 0:0 der interessanteren Sorte bekamen die Zuschauer beim Landkreisduell zwischen der SG Hausham und dem TuS Holzkirchen II zu sehen. Das Match war zwar arm an zwingenden Torchancen, hatte aber dennoch einiges an Spannung und Brisanz zu bieten. Bereits im ersten Abschnitt kochten einige Male die Emotionen hoch. Holzkirchens Sean Erten lieferte sich beispielsweise ein Wortduell auf dem Feld und durfte sich auch den einen oder andere Spruch der Haushamer Fans anhören.

Das Spiel selbst war, inklusive einiger Nickligkeiten, weitgehend ausgeglichen. Die beste Chance der Gäste hatte Erten Mitte des ersten Abschnitts, als er am linken Pfosten scheiterte. Der Nachschuss wurde von der erneut sehr stabilen SG-Defensive geblockt. Einen vermeintlichen Treffer der Gäste erkannte der Schiedsrichter wegen Foulspiels nicht an. Auf der anderen Seite war Simon Beck einer der Aktivposten. Der nominelle Stürmer setzte sich einige Male auf der rechten Außenbahn durch und brachte stramme Flanken ins Zentrum. Dort mangelte es aber zumeist an einem Abnehmer, sodass es ohne Treffer in die Kabinen ging. „Das Spiel war sehr hektisch. In der ersten Halbzeit hatten wir den Pfostenschuss und das nicht gegebene Tor, nach der Pause war die Partie dann nicht viel anders. Wir hatten nur Halbchancen und unser Keeper Lars Lewerenz hat zehn Minuten vor Schluss ganz stark gehalten. Das ist alles andere als leicht, wenn man sonst nicht viel zu tun hat“, berichtete TuS-Trainer Florian Ächter.

Trainer sind mit Unentschieden zufrieden

Nach dem Seitenwechsel blieb das Duell umkämpft. Die bis dahin beste Möglichkeit hatte Kilian Siglreitmaier eine Viertelstunde vor Ende, dessen Volleyschuss aber im Haushamer Nachthimmel landete. Beim nächsten Angriff hatte Beck die Haushamer Führung auf dem Fuß, fand aber in aussichtsreicher Position in Lewerenz seinen Meister. So blieb es beim torlosen Remis.

„Das Spiel war ausgeglichen und recht zerfahren. Wir waren näher am Sieg, hatten insgesamt die besseren Chancen, aber haben kein Tor gemacht. Das Unentschieden geht für uns in Ordnung“, resümierte Haushams Coach Stephan Leitner. „Es war ein leistungsgerechtes Remis, wichtig war, dass wir wenig zugelassen haben und wenig Fehler gemacht haben. Respekt an die jungen Spieler, die ihre Sache gut gemacht haben“, resümierte Ächter.

Den Haushamern ist die Teilnahme an der Aufstiegsrunde nicht mehr zu nehmen, der TuS kommt im Hinblick auf die Abstiegsrunde besser in Fahrt.

SG Hausham – TuS Holzkirchen II 0:0

SGH: Wiesböck - Baumgartner, Schauer, Kloiber, Hamm - Fritz (74. Kobinger), Trettenhann, Büchl (71. Hartmann), Grill - Siglreitmaier, Beck.

TuS: Lewerenz - Gumberger, Yavuz (90. Schwefel), Hummelsberger (78. Albert), Mayer (76. Dietz) - Eichner (15. Schmitz), Glatz, Löhnert, Rasi - Welker, Erten.

Gelbe Karten: Grill, Trettenhann, Schauer - Gumberger, Erten, Rasi.

Schiedsrichter: Andreas Fichtl.

Zuschauer: 50.