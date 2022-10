SG Hausham: Sieg des Willens führt zu Tabellenspitze Kilian Siglreitmaier staubt zum 1:0 ab

1:0 gegen Tölz: Der SG Hausham gelingt ein Riesenschritt in Richtung Aufstiegsrunde.

Hausham – Die SG Hausham hat am Freitagabend einen großen Schritt in Richtung Kreisliga-Aufstiegsrunde gemacht. Die Knappen setzten sich in einem umkämpften Duell mit dem Mitaufsteiger SC Rot-Weiß Bad Tölz mit 1:0 durch und übernahmen erst einmal wieder die Tabellenführung.

„Es war ein Sieg des Willens, ein dreckiger Arbeitssieg“, “, resümiert SG-Interimscoach Maxi Baumgartner, der erneut den kranken Stephan Leitner an der Seitenlinie vertrat. „Die gesamte Mannschaft hat bis zur letzten Sekunde gekämpft und sich die drei Punkte so am Ende auch verdient.“

Die Haushamer kamen gut ins Spiel, die besseren Möglichkeiten hatten im ersten Durchgang aber die Gäste. Allerdings stand die Defensivabteilung der SG wie gewohnt sicher, und so versuchten die Isarwinkler ihr Glück vorwiegend in Fernschüssen. Zweimal musste sich SG-Keeper Michael Wiesböck strecken, er klärte aber jeweils mit starken Paraden.

Mit zunehmender Spieldauer generierten auch die Knappen immer mehr Torgefahr. Die beste Möglichkeit hatte Andreas Schmid. Sein Schuss aus der Distanz wurde aber ebenfalls zur Beute des Keepers, sodass es torlos zur Pause ging.