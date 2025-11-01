SG Hausham kassiert späten Ausgleich gegen ASC Geretsried

Gegen Geretsried kassiert die SG Hausham in der Nachspielzeit den Ausgleich und das siebte Unentschieden der Saison. Am Wochenende steht das Duell beim TSV Otterfing an.

Landkreis – Gleich zweimal binnen weniger Tage müssen die Kicker der SG Hausham in der Kreisklasse 2 ran. Auf Mittwoch, 5. November, wurde hingegen der Landkreis-Vergleich zwischen dem FC Rottach-Egern und dem TSV Weyarn verlegt. SG Hausham – ASC Geretsried 2:2 (0:0) Tore: 1:0 Aykir (49.), 1:1 Karamanos (52.), 2:1 Schmid (84.), 2:2 Michos (90.) Die SG Hausham trauert erneut zwei verlorenen Punkten nach. Gegen den ASC Geretsried kam sie nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus und kassierte wie in Rottach spät den Ausgleich. Es ist bereits das siebte Unentschieden in dieser Saison.

„Wir hatten fast 80 Prozent Ballbesitz, könnten zur Pause schon mit 3:0 oder 4:0 führen und haben hinten kaum etwas zugelassen. Aber wir waren vorne nicht entschlossen genug, um die Tore zu machen“, berichtet der Sportliche Leiter der SG, Ender Sarbalkan. Die Haushamer hatten das Spiel von Beginn an im Griff, ließen aber zu viele Möglichkeiten ungenutzt. Salih Aykir brachte die Knappen in Führung, dann fiel aus abseitsverdächtiger Position der Ausgleich. In der Schlussphase traf Andreas Schmid zur neuerlichen Führung, doch durch einen sehenswerten Freistoß gelang den Gästen in der Nachspielzeit der Ausgleich. „Der Teamgeist hat gepasst, aber die Ausfälle waren nicht zu kompensieren.“ TSV Otterfing – SG Hausham Sa., 14 Uhr Seine Serie von sieben Siegen am Stück möchte der TSV Otterfing beim Duell gegen die SG Hausham ausbauen. Anders als die Knappen gehen die Hausherren ausgeruht in die Partie.

„Hausham hat die beste Abwehr der Liga und erst ein Spiel verloren. Das sagt schon alles“, weiß TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. „Die Duelle mit Hausham waren immer eng. Das ist ein schwerer Gegner, und wir werden eine Top-Leistung abrufen müssen.“ Dennoch wollen die Hausherren drei Punkte einfahren, um ihre gute Ausgangslage im Rennen um die Aufstiegsplätze zu bewahren.

Die Haushamer gehen erneut dezimiert in die Partie, wollen aber mit Einsatz und Kampfgeist Zählbares einfahren. Die Knappen gehen als Außenseiter ins Spiel. „Nach dem enttäuschenden Unentschieden gegen Geretsried braucht es eine Leistungssteigerung, wenn wir einen Punkt mitnehmen wollen“, erklärt Sarbalkan. FC Real Kreuth – Ascholding/Thann. Sa., 14 Uhr Einen Verfolger auf Distanz halten will der FC Real Kreuth am Samstag gegen die SV Ascholding/Thanning. Die Gäste liegen auf Tabellenplatz vier, kommen mit einer Serie von fünf Siegen an den Enterbach und zogen kürzlich ins Finale des Toto-Pokals ein.

Die personelle Lage bei den Hausherren ist angespannt. „Es gibt noch einige Fragezeichen, vor allem in der Offensive. Franz Huber und Moritz Mack haben Probleme mit dem Oberschenkel, und Anian Schurig ist privat verhindert“, berichtet FC-Trainer Michael Zieringer. Dennoch möchten die Kreuther das letzte Heimspiel des Jahres gewinnen und den Platz an der Sonne behaupten. „Wir müssen alle an die Leistungsgrenze gehen. Die Mannschaft ist maximal motiviert, das spürt man auch im Training.“ Zieringer freut sich auf das Wiedersehen mit „meinem Ex-Trainer aus Argeter Zeiten“. Seit dieser Saison steht Marcus Dürnegger in Ascholding an der Seitenlinie. DJK Darching – SG Reisach So., 14 Uhr Zum richtungsweisenden Kellerduell empfängt die DJK Darching die SG Reisach. Die Gäste sind das abgeschlagene Tabellenschlusslicht, die DJK ist durch den Punktgewinn des ASC Geretsried in Hausham wieder auf den zweiten direkten Abstiegsplatz abgerutscht. Immerhin kehren Sebastian Trömer und Maxi Klaus zurück in den Kader.

Zuletzt konnten die Darchinger beim 0:0 gegen Weyarn den eigenen Kasten sauber halten und wollen gegen die SG Reisach erneut mit viel Kampfgeist in die Partie gehen. „Wir nehmen den Gegner sehr ernst und unterschätzen Reisach sicher nicht. Drei Punkte sind für uns Pflicht“, erklärt DJK-Coach David Balogh.