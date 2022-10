SG Hausham geht mit Fragezeichen ins Spitzenspiel Beim Lenggrieser SC

Hausham – An ein geregeltes Training ist bei der SG Hausham aktuell nicht wirklich zu denken. Zahlreiche Spieler sind gesundheitlich angeschlagen, die meisten davon schlagen sich mit einer Erkältung herum. „Einige konnten nur am Dienstag trainieren, andere haben am Dienstag ausgesetzt und am Donnerstag trainiert. Das Training ist momentan sehr durchwachsen. Das ist leider keine schöne Phase“, berichtet SG-Trainer Stephan Leitner.