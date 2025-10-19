SG Hausham feiert ersten Heimsieg

Ein erfolgreiches Fußball-Wochenende für die Landkreis-Teams der Kreisklasse 2: Die SG Hausham siegt erstmals zu Hause, auch Otterfing, Kreuth und Weyarn gewinnen ihre Partien.
Landkreis – Die SG Hausham hat sich mit dem zweiten Dreier binnen weniger Tage in der Kreisklasse 2 freigeschwommen und sich ins Mittelfeld der Tabelle abgesetzt. Erfolgreich waren auch die weiteren Teams aus der Region. Der TSV Otterfing gewann das Top-Spiel in Gaißach, der FC Real Kreuth siegte beim TSV Grünwald II und der TSV Weyarn baute seine Siegesserie aus. Spielfrei war an diesem Wochenende der FC Rottach-Egern. SG Hausham – DJK Darching 4:0 (1:0) Tore: 1:0 (19.) Siglreitmaier, 2:0 Aykir (74.), 3:0/4:0 Aksoy (76./90.) In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit auf durchwachsenem Niveau ging die SG Hausham nach einer guten Viertelstunde in Führung. Nach einem Querpass durch den Darchinger Strafraum stand Kilian Siglreitmaier goldrichtig und schob ein. Dann hatten die Gäste Pech, als Hans Schlagbauer mit einem Chip-Ball am Pfosten scheiterte. Die Darchinger waren nach dem Seitenwechsel weiter bemüht, bis der junge Salih Aykir zum 2:0 für die Haushamer traf. Damit war das Spiel entschieden und der Widerstand der DJK gebrochen. Ferhat Aksoy schraubte das Resultat mit einem Doppelpack noch auf 4:0 nach oben.
„Wir hatten vor dem 1:0 eine Chance und treffen dann nur den Pfosten, aber wir machen die Chancen nicht rein“, sagt DJK-Coach David Balogh. „In der zweiten Halbzeit waren wir am Drücker, verteilen dann aber wieder zu viele Geschenke und machen die einfachen Dinge falsch. Am Ende hat Hausham verdient gewonnen.“ Beim Sportlichen Leiter der SG, Ender Sarbalkan, war die Erleichterung nach dem ersten Heimsieg groß: „Die erste Hälfte war zerfahren. Nach dem 2:0 waren wir spielerisch besser und haben es stark runtergespielt. Der Sieg war verdient und unser Matchplan ist aufgegangen.“ SG Gaißach/Wackersberg – TSV Otterfing 0:3 (0:1) Tore: 0:1 Mann (28.), 0:2 Kaltenhauser (69./ET), 0:3 Bacher (87./FE) „Es war ein hochverdienter Sieg, an dem es nichts zu meckern gibt“, berichtet TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. „Es war von eins bis 15 eine sehr erwachsene Leistung. Gaißach hatte keine echte Torchance.“ Mit dem Dreier konnten sich die Otterfinger von der Konkurrenz absetzen und bleiben damit Spitzenreiter Kreuth auf den Fersen, nun bahnt sich ein Zweikampf der beiden Landkreis-Teams an.
Die Gäste hatten das Spiel von Beginn an unter Kontrolle, ohne sich viele zwingende Möglichkeiten zu erspielen. Antonio Mann brachte den TSV nach einer halben Stunde in Führung, durch ein Eigentor fiel im zweiten Durchgang das 0:2. Den Schlusspunkt setzte Florian Bacher per Elfmeter zum leistungsgerechten 3:0. TSV Weyarn – SV Bad Tölz 4:1 (0:0) Tore: 1:0 Wacker (52.), 2:0 Y. Molitor (63.). 2:1 Lützel (64.), 3:1 Wacker (90.+5), 4:1 Wacker (90.+7/FE) Gelb-Rot: Bochnig (66./Tölz/Wdh. Foulspiel) Seine Siegesserie weiter ausgebaut hat der TSV Weyarn, der sich gegen den Tabellennachbarn SV Bad Tölz verdient mit 4:1 durchsetzte. Im ersten Abschnitt egalisierten sich beide Teams, Torchancen waren beidseitig Mangelware. Durch einen von Christian Wacker sehenswert verwandelten Freistoß ging der TSV in Führung, Yanik Molitor legte nach einer Stunde das 2:0 nach, doch der SV Bad Tölz kam nach einem langen Ball wieder heran.
So blieb es, trotz eines Platzverweises gegen die Gäste, bis in die Schlussphase spannend, ehe Wacker mit zwei weiteren Treffern den Sack zumachte. „Es war ein verdienter Sieg, der um ein Tor zu hoch ausgefallen ist“, resümiert TSV-Coach Michael Hub. „Unser Plan ist aufgegangen, wir haben in der ersten Hälfte nichts zugelassen und dann umgestellt. Die Mannschaft spielt taktisch momentan sehr diszipliniert.“ TSV Grünwald II – FC Real Kreuth 1:2 (1:1) Tore: 0:1 Mayr (17.), 1:1 Zeka (19.), 1:2 Huber (90./FE) Die Kreuther kamen in Grünwald gut ins Spiel, und Moritz Mack hatte bereits nach einer Minute die Führung auf dem Schlappen, verfehlte das Tor aber knapp. Das 0:1 markierte nach einer guten Viertelstunde Max Mayr nach einer Ecke aus dem Gewühl heraus. Doch Grünwald nutzte wenig später einen Fehler im Spielaufbau der Gäste per Alleingang zum Ausgleich. Die Hausherren nahmen viel Zeit von der Uhr und suchten ihr Heil in langen Bällen.
Im zweiten Abschnitt stellten die Gäste das System um und blieben geduldig. Belohnt wurden sie dafür, als der eingewechselte Anian Schurig im Strafraum gelegt wurde und Franz Huber den fälligen Strafstoß sicher zum 1:2 einschob. „Es war über weite Strecken ein Kampfspiel. Wir haben den Kampf angenommen und verdient gewonnen“, sagt FC-Coach Michael Zieringer.