SG Hausham feiert ersten Heimsieg

Landkreis – Die SG Hausham hat sich mit dem zweiten Dreier binnen weniger Tage in der Kreisklasse 2 freigeschwommen und sich ins Mittelfeld der Tabelle abgesetzt. Erfolgreich waren auch die weiteren Teams aus der Region. Der TSV Otterfing gewann das Top-Spiel in Gaißach, der FC Real Kreuth siegte beim TSV Grünwald II und der TSV Weyarn baute seine Siegesserie aus. Spielfrei war an diesem Wochenende der FC Rottach-Egern. SG Hausham – DJK Darching 4:0 (1:0) Tore: 1:0 (19.) Siglreitmaier, 2:0 Aykir (74.), 3:0/4:0 Aksoy (76./90.) In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit auf durchwachsenem Niveau ging die SG Hausham nach einer guten Viertelstunde in Führung. Nach einem Querpass durch den Darchinger Strafraum stand Kilian Siglreitmaier goldrichtig und schob ein. Dann hatten die Gäste Pech, als Hans Schlagbauer mit einem Chip-Ball am Pfosten scheiterte. Die Darchinger waren nach dem Seitenwechsel weiter bemüht, bis der junge Salih Aykir zum 2:0 für die Haushamer traf. Damit war das Spiel entschieden und der Widerstand der DJK gebrochen. Ferhat Aksoy schraubte das Resultat mit einem Doppelpack noch auf 4:0 nach oben.

„Wir hatten vor dem 1:0 eine Chance und treffen dann nur den Pfosten, aber wir machen die Chancen nicht rein“, sagt DJK-Coach David Balogh. „In der zweiten Halbzeit waren wir am Drücker, verteilen dann aber wieder zu viele Geschenke und machen die einfachen Dinge falsch. Am Ende hat Hausham verdient gewonnen.“ Beim Sportlichen Leiter der SG, Ender Sarbalkan, war die Erleichterung nach dem ersten Heimsieg groß: „Die erste Hälfte war zerfahren. Nach dem 2:0 waren wir spielerisch besser und haben es stark runtergespielt. Der Sieg war verdient und unser Matchplan ist aufgegangen.“ SG Gaißach/Wackersberg – TSV Otterfing 0:3 (0:1) Tore: 0:1 Mann (28.), 0:2 Kaltenhauser (69./ET), 0:3 Bacher (87./FE) „Es war ein hochverdienter Sieg, an dem es nichts zu meckern gibt“, berichtet TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. „Es war von eins bis 15 eine sehr erwachsene Leistung. Gaißach hatte keine echte Torchance.“ Mit dem Dreier konnten sich die Otterfinger von der Konkurrenz absetzen und bleiben damit Spitzenreiter Kreuth auf den Fersen, nun bahnt sich ein Zweikampf der beiden Landkreis-Teams an.