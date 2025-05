SG Hausham empfängt Rottach-Egern zum Landkreis-Duell

Einer entspannten Restsaison entgegenblicken können in der Kreisklasse 2 die SG Hausham und der FC Rottach-Egern. Beide Teams haben auf den Tabellenplätzen sechs und vier weder mit dem Auf- noch mit dem Abstiegskampf etwas zu tun und wollen die verbleibende Spielzeit in der Kreisklasse ordentlich zu Ende bringen.

Während die Haushamer nach dem 2:0-Sieg gegen den TSV Grünwald II optimistisch in das Landkreis-Duell am heutigen Mittwochabend gehen werden, plagen die Rottacher vor dem Nachholspiel Personalsorgen. Um 19.30 Uhr beginnt das Landkreis-Duell auf der Zentralen Sportanlage in Hausham. „Vom Platz her sieht es gut aus. Wir gehen davon aus, dass das Spiel stattfinden“, sagt SG-Coach Markus Weinbacher.