SG Hausen-Nollingen und SG Wittlingen sind Absteiger im Wartestand

Als die Fußballerinnen der SG Hausen-Nollingen aus der Winterpause starteten, lagen sie punktlos am Tabellenende. Dann setzte der Verbandsligist zur Aufholjagd an: elf Spiele, 18 Punkte. "Die Mannschaft ist absolut intakt und hat Freude am Fußballspielen", sagt Frank Keller, der im November das Traineramt übernahm. Am Ende fehlte ein Sieg zum Klassenerhalt, umso mehr schmerzt die 1:2-Abschlussniederlage bei Schlusslicht SG Au-Wittnau.

Doch Keller ist überzeugt: "Die Mannschaft wird an dieser letzten Niederlage nicht zerbrechen, sondern gestärkt daraus hervorgehen." In welcher Liga? Das sieht er noch offen und verweist auf die Möglichkeit des freiwilligen Rückzugs anderer Verbandsligisten. "Das Team ist bereit, weiter in der Verbandsliga zu spielen. Aber das liegt nicht in unserer Hand", sagt Keller. Für ihn endet derweil das Engagement nun wie geplant, in Willi Karle ist ein Nachfolger gefunden.