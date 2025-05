SG Hausen-Nollingen und SG Wittlingen punkten im Abstiegskampf

Die SG erzielte in den zurückliegenden vier Spielen 15 Tore, wovon neun auf das Konto von Selina Fockers gingen. Während Keller die Arbeit der ganzen Elf hervorhebt, sieht die Konkurrenz in Jana Kaiser einen wichtigen Baustein für den Aufschwung der SG. Etwa stuft Michael Wasmer, Trainer des SC Niederhof/Binzgen, die ehemalige Zweitliga-Akteurin als „Unterschiedsspielerin“ ein.

Angesichts von 15 Gegentoren aus den letzten vier Spielen konstatiert Keller: „Die Abwehr ist sicher noch sehr verbesserungswürdig.“ Am Sonntag beim SC Hofstetten schossen Fockers und Kaiser ihre Farben zweimal in Führung, nach der Pause glich Fockers zweimal aus, darunter mit dem Schlusspfiff zum 4:4-Endstand. „Die Moral ist auf jeden Fall vorhanden“, sagt Keller.

Vor zwei Wochen trumpfte die SG beim SV Deggenhausertal auf, als Reichert eine sehr starke erste Halbzeit samt 1:0-Führung sah. Doch wie am Sonntag in Binzgen sei man nach der Pause „in alte Muster zurückgefallen. Wir haben defensiver gespielt und uns fallen lassen“. Jeweils spät kassierte die SG den 1:1-Ausgleich, wobei man das Remis in Deggenhausertal trotzdem „wie einen Sieg gefeiert“ habe.

In Binzgen traf Reichert selbst zur Führung (32.), für die Heimelf glich Carmen Bächle (90.+4) aus. „Die Mentalität stimmt“, spricht Wasmer von einer „guten Aura“ seines Teams. Egal, „ob eine 16-Jährige oder 42-Jährige auf dem Platz steht“. Auch den Sportclub begleiten dauerhafte Personalsorgen. „Wir bündeln am Spieltag die Kräfte“, verweist der Coach auf B-Juniorinnen und „unsere Golden Girls“ im fortgeschrittenen Fußballalter. Auch wenn im Training bei nur fünf bis sieben Teilnehmerinnen „nicht viel Zielorientiertes“ möglich sei, sieht Wasmer prinzipiell Fortschritte. Tabellarisch „zehren wir von der Vorrunde“.

Mit 22 Punkten hat Niederhof/Binzgen (7.) den Ligaverbleib praktisch sicher. Hausen-Nollingen bleiben noch vier Spiele, um den rettenden achten Platz zu erobern. An diesem Sonntag beim designierten Meister SG Gengenbach/Fischerbach/Zell „sind wir definitiv der Außenseiter“, sagt Keller. Wiederum trifft man in den letzten beiden Partien noch auf Neukirch/Hammereisenbach und das abgeschlagene Schlusslicht SG Au-Wittnau.

„Die letzten Wochen werden verdammt hart“, blickt Reichert voraus. In den fünf verbleibenden Partien trifft Wittlingen noch zweimal auf Neukirch/Hammereisenbach. Die nächste Aufgabe wartet aber am Sonntag gegen Hofstetten. „Ich weiß, was in der Mannschaft steckt. Wir werden uns definitiv nicht verstecken“, sagt die Spielertrainerin.Matthias Konzok