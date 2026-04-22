SG Hausen-Nollingen und FC Wittlingen stehen vor spannenden Wochen

„Irgendwann geht die Luft aus“: Mariel Tönz (rechts, gegen Marina Dinger) traf für Hausen-Nollingen bei der 1:6-Niederlage in Freiburg. | Foto: Matthias Konzok

Die Verbandsliga, konstatiert Willi Karle, sei teilweise unberechenbar. Mit den Fußballerinnen der SG Hausen-Nollingen steckt der Trainer im Abstiegskampf, und während sein Team auf zwei Auftaktsiege zwei knappe Niederlagen folgen ließ, feierte die Konkurrenz überraschende Erfolge gegen Top-Teams. Auch deshalb rangiert die SG direkt unter dem Strich auf dem drittletzten Platz.

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