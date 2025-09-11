SG Hausen-Nollingen startet mit neuem Trainer in die Verbandsliga

Als Isabel Vetterer vor der vergangenen Saison das Kapitänsamt bei der SG Nollingen-Hausen übernahm, wusste sie noch nicht, dass eine schwierige Hinrunde auf den damaligen Verbandsliga-Aufsteiger zukommen würde. Mitten in der Sommervorbereitung trat das Trainerduo zurück, die Suche nach einem Nachfolger? Diffizil. Bis in den November hinein blieben die SG-Fußballerinnen praktisch führungslos.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.