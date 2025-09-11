Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Neuer Trainer des Verbandsligisten SG Hausen-Nollingen: Willi Karle (hier 2022 als Co-Trainer der Landesliga-Fußballer des FC Zell) – Foto: Matthias Konzok
SG Hausen-Nollingen startet mit neuem Trainer in die Verbandsliga
Einzig die Fußballerinnen der SG Hausen-Nollingen vertreten heuer den Bezirk in der Verbandsliga.
Unter neuer Führung will das Team an die starke Rückserie anknüpfen.
Als Isabel Vetterer vor der vergangenen Saison das Kapitänsamt bei der SG Nollingen-Hausen übernahm, wusste sie noch nicht, dass eine schwierige Hinrunde auf den damaligen Verbandsliga-Aufsteiger zukommen würde. Mitten in der Sommervorbereitung trat das Trainerduo zurück, die Suche nach einem Nachfolger? Diffizil. Bis in den November hinein blieben die SG-Fußballerinnen praktisch führungslos.