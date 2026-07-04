SG Haselbach/Mitterfels: Michael Spanner übernimmt als Trainer

Michael Spanner (Mitte) ist der neue Trainer der SG Haselbach/Mitterfels. Auf dem Bild zudem die Neuzugänge und Teammanager Simon Wiesmüller (rechts). – Foto: Verein/Michelle Kronfeldner

Die SG Haselbach/Mitterfels hat die Trainersuche erfolgreich abgeschlossen. Nachdem Michael Kronfeldner Anfang Mai aus gesundheitlichen Gründen angekündigt hatte, in der kommenden Spielzeit nicht mehr zur Verfügung zu stehen , musste die Spielgemeinschaft intensiv den Markt sondieren. Nun steht der Nachfolger fest: Michael Spanner übernimmt das Kommando und tritt mit einer klaren Mission an: Der erfahrene Coach soll die SG nach mehreren fehlgeschlagenen Anläufen endlich in die Kreisklasse führen.

Den Kontakt zu Spanner stellten Klaus Graf (Abteilungsleiter TSV Mitterfels) und Michael Maraun (stellv. Abteilungsleiter ESV Haselbach) her. Die beiden trafen sich mit dem Übungsleiter auch zum ersten Gespräch und wurden sich schnell einig. "Ich war leider verhindert, weil ich meine Hochzeit vorbereiten musste", lacht SG-Teammanager Simon Wiesmüller. Mit Spanner kommen sowohl die Brüder Andrei und Razvan Merian als auch Cosmin Ciubotariu vom SV Perkam zur Spielgemeinschaft. "Die Drei können richtig gut kicken", meint Wiesmüller nach den ersten Eindrücken. Aus der eigenen Jugend rückt Kenjo Kraft in die erste Mannschaft auf, David Oekonomides kehrt nach längerer Pause zurück, zuvor war er beim Nachbarverein SV Ascha aktiv. Emanuel Gierl, der eigentlich als Torwarttrainer fungieren wollte, hat sich überzeugen lassen, noch ein Jahr zwischen den Pfosten dranzuhängen. Verlassen hat die SG Tim Scheu in Richtung DJK SB Straubing.

Die Personalbewegungen hielten sich also in Grenzen, Michael Spanner kann im Großen und Ganzen mit einem eingespielten Team arbeiten, das mit Platz fünf in der vergangenen Saison hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist in der A-Klasse Viechtach. "Die ersten Trainingseinheiten waren richtig knackig. Ich denke, genau das brauchen die Jungs auch", erklärt Simon Wiesmüller, der bezüglich der Zielsetzung für die kommende Saison nicht um den heißen Brei herumredet: "Michael (Spanner, Anm.d.Red.) hat uns letztlich auch zugesagt, weil wir ganz klar kommuniziert haben, dass wir in der kommenden Saison sehr ambitioniert sind und um den ersten oder zweiten Platz spielen wollen. Ja, wir wollen endlich aufsteigen!"