S.G. Hankenberge-Wellendorf steht im Pokalviertelfinale

Was für ein Fußballabend in Hilter: Die S.G. Hankenberge-Wellendorf steht nach einem dramatischen 2:1-Sieg gegen Eintracht Osnabrück im Viertelfinale des Kreispokals. Die Mannschaft von Trainer Karsten Rottmann drehte die Partie in der Schlussphase und erzielte in der 89. und 92. Minute die entscheidenden Treffer.

Damit krönt der Aufsteiger seine bislang ohnehin starke Saison mit dem Einzug in die Runde der letzten acht – ein Erfolg, der nicht nur auf dem Platz für Euphorie sorgt. Bereits am kommenden Mittwoch, dem 2. Oktober, steht das nächste Highlight auf dem Programm: das Derby beim TuS Borgloh.

Sportlich ist die Rollenverteilung neu gemischt. Jahrelang war Borgloh die unangefochtene Nummer 1 in der Gemeinde, doch inzwischen hat sich die S.G. Hankenberge-Wellendorf in der Gunst der Tabelle und der Fans nach vorn geschoben. Mit einem Sieg im direkten Duell könnte der Aufsteiger die Kräfteverhältnisse endgültig verschieben.

Das Spiel verspricht nicht nur auf dem Rasen Brisanz. Rund 200 S.G.-Fans planen einen organisierten Fanmarsch nach Borgloh. Insgesamt werden mehr als 500 Zuschauer erwartet – ein echter Fußball-Feiertag im Landkreis Osnabrück.