SG Hankenberge-Wellendorf sorgt für dicke Pokalüberraschung

Florian Krauß und Spielertrainer Marcel Fellhölter kurz vor dem Pausenpfiff die Führung auf 3:0 ausbauten. Trainer Felix Zimmermann reagierte mit fünf Spielerwechseln auf den Pausenrückstand. Der SV Hellern machte in zweiten Halbzeit erneut viel Druck, nutzte aber seine klaren Chancen nicht. Fabio Brand machte mit seinem zweiten Treffer eine Viertelstunde vor dem Ende den Deckel auf die Partie. Goran Hussein gelang in der Nachspielzeit lediglich noch eine Ergebniskosmetik.

Die Gäste machten von Beginn an viel Druck und vergaben einige glasklare Tormöglichkeiten oder scheiterten am herausragenden Keeper des Gastgebers Julian Herder. Nach einer halben Stunde drehte sich das Spiel. Der Gastgeber erzielte durch Fabio Brand die überraschende Führung, verpasste in der Phase eine weitere Großchancen bevor

Am Ende bejubelte wieder einmal ein Underdog eine unerwartete Pokalüberraschung. Das macht den Pokal-Wettbewerb wie immer aus.

"Wir sind eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen, aber haben unsere Chancen nicht genutzt – Hankenberge macht aus wenig sehr viel und geht mit 3:0 in die Pause. In der zweiten Halbzeit ein ähnliches Bild. So ist halt Pokal: Wer seine Chancen nutzt, kommt weiter. Vielleicht war das der richtige Dämpfer zur richtigen Zeit. Ich habe heute bewusst viel rotiert, am Ende war das wohl die falsche Entscheidung – das nehme ich auf meine Kappe. Jetzt gilt der Fokus dem Spiel gegen TUS Hilter, dann sehen wir, wo wir wirklich stehen.