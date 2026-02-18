SG Hainstadt/Rai-Breitenbach verkündet neuen Trainer

Dany Batista Ribeiro (links) wird Spielertrainer bei der SG Hainstadt/Rai-Breitenbach. – Foto: Fernando Baptista (Archiv)

Neuer Trainer für die SG Hainstadt/Rai-Breitenbach: Das Team aus der Kreisliga B Odenwald hat auf Instagram bekanntgegeben, dass Dany Batista Ribeiro ab Sommer als Coach bei der SG anheuert. Als Co-Trainer bleibt Maximilian Willsch bei der SG.

Batista Ribeiro ist ein Urgestein der KSG. Fast zehn Jahre schnürte der 29-Jährige für den einstigen Kreisoberligisten seine Schuhe, ehe er zur Saison 23/24 zur SG Sandbach wechselte und dort als Trainer der "Zweiten" und später der "Ersten" fungierte. Nun kehrt der in Rai-Breitenbach wohnhaft Ribeiro im Sommer auch als Fußballer wieder in seinen Wohnort zurück. "Ein echtes Stück Vereinsgefühl", teilt die SG via Instagram mit.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von KSG Rai-Breitenbach (@ksgraibreitenbach)



