SG Hainstadt/Rai-Breitenbach verkündet neuen Trainer

Neuer Trainer für die SG Hainstadt/Rai-Breitenbach: Das Team aus der Kreisliga B Odenwald hat auf Instagram bekanntgegeben, dass Dany Batista Ribeiro ab Sommer als Coach bei der SG anheuert. Als Co-Trainer bleibt Maximilian Willsch bei der SG.
Batista Ribeiro ist ein Urgestein der KSG. Fast zehn Jahre schnürte der 29-Jährige für den einstigen Kreisoberligisten seine Schuhe, ehe er zur Saison 23/24 zur SG Sandbach wechselte und dort als Trainer der "Zweiten" und später der "Ersten" fungierte. Nun kehrt der in Rai-Breitenbach wohnhaft Ribeiro im Sommer auch als Fußballer wieder in seinen Wohnort zurück. "Ein echtes Stück Vereinsgefühl", teilt die SG via Instagram mit.
