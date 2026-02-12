SG Hacklberg I / Schalding III: Kobler-Duo folgt auf Sentner

Die SG Hacklberg I /Schalding III stellt zum Ende der laufenden Saison die Weichen für die Zukunft. Nach insgesamt sieben Jahren im Trainerteam wird Noah Sentner seine Tätigkeit aus privaten Gründen beenden. Gleichzeitig konnte die SG mit Christian und Nick Kobler ein erfahrenes Trainerduo für die kommende Saison verpflichten.
Noah Sentner prägte die SG Hacklberg I /Schalding III über viele Jahre hinweg. Zunächst zwei Spielzeiten als Co-Trainer tätig, übernahm er anschließend fünf Jahre lang die Verantwortung als Cheftrainer. In dieser Zeit begleitete er die Mannschaft nicht nur sportlich, sondern auch in ihrer persönlichen und mannschaftlichen Entwicklung.
"Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen. Aus privaten Gründen kann ich den zeitlichen Aufwand, den das Traineramt mit sich bringt, künftig nicht mehr so leisten, wie ich es für richtig halte. Deshalb habe ich mich entschieden, zum Saisonende aufzuhören“, erklärt Sentner. Rückblickend blickt der scheidende Trainer mit großer Dankbarkeit auf seine Zeit zurück: "Es waren sieben sehr intensive und schöne Jahre. Ich durfte viele tolle Menschen kennenlernen und die Entwicklung der Mannschaft über einen langen Zeitraum begleiten. Darauf bin ich sehr stolz.“
Auch von Vereinsseite wird die Arbeit Sentners ausdrücklich gewürdigt. Uli Kapfhammer erklärt: "Noah Sentner hat die SG Hacklberg/Schalding III über einen außergewöhnlich langen Zeitraum geprägt. Sieben Jahre im Trainerteam, davon fünf als Cheftrainer, sprechen für seine Verlässlichkeit und sein Engagement. Ihm ging es nie nur um Ergebnisse, sondern vor allem um Zusammenhalt, Entwicklung und den Spaß am Fußball. Für diese Arbeit möchten wir uns im Namen der SpVgg Hacklberg und des SV Schalding-Heining herzlich bedanken.“
Zur neuen Saison übernimmt mit Christian und Nick Kobler ein neues Trainerduo die Verantwortung bei der SG Hacklberg/Schalding III. Christian Kobler wird künftig als Trainer von der Seitenlinie agieren, sein Sohn Nick Kobler übernimmt die Rolle des Spielertrainers. Beide kommen von der DJK Eintracht Patriching und haben bei der SG Hacklberg/Schalding III für zwei Jahre zugesagt.
Für die Koblers ist die neue Aufgabe auch eine Rückkehr zu alten Wurzeln, denn beide verfügen über eineSchaldinger Vergangenheit und sind dem Verein seit vielen Jahren verbunden. Zudem bringen sie langjährige Trainererfahrung mit. Die Vorgabe des neuen Trainerduos ist klar definiert: "Unser Hauptziel ist es, die Mannschaft sportlich wie menschlich weiterzubringen. Uns ist wichtig, dass die Spieler gerne ins Training kommen, Spaß am Fußball haben und sich in der Liga, in der wir spielen, wohlfühlen. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch ambitioniert auftreten und oben mitspielen.“
Teammanager Uli Kapfhammer zeigt sich überzeugt von der Lösung: "Mit Christian und Nick Kobler haben wir ein sehr erfahrenes und zugleich bestens zum Verein passendes Trainerduo gefunden. Beide kennen das Umfeld in Schalding, bringen viel Erfahrung mit und stehen für genau die Werte, die wir bei der SG Hacklberg/Schalding III leben möchten: Entwicklung, Zusammenhalt und Freude am Fußball. Wir sind überzeugt, dass sie die Mannschaft auf dem eingeschlagenen Weg erfolgreich weiterführen werden.“