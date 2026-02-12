SG Hacklberg I / Schalding III: Kobler-Duo folgt auf Sentner Beim A-Klassenteam gibt es zur neuen Saison eine Veränderung auf der Trainerposition von PM · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Christian (zweiter von rechts) und Nick Kobler coachen in der nächsten Saison die SG Hacklberg I / Schalding III

Die SG Hacklberg I /Schalding III stellt zum Ende der laufenden Saison die Weichen für die Zukunft. Nach insgesamt sieben Jahren im Trainerteam wird Noah Sentner seine Tätigkeit aus privaten Gründen beenden. Gleichzeitig konnte die SG mit Christian und Nick Kobler ein erfahrenes Trainerduo für die kommende Saison verpflichten.

Noah Sentner prägte die SG Hacklberg I /Schalding III über viele Jahre hinweg. Zunächst zwei Spielzeiten als Co-Trainer tätig, übernahm er anschließend fünf Jahre lang die Verantwortung als Cheftrainer. In dieser Zeit begleitete er die Mannschaft nicht nur sportlich, sondern auch in ihrer persönlichen und mannschaftlichen Entwicklung. "Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen. Aus privaten Gründen kann ich den zeitlichen Aufwand, den das Traineramt mit sich bringt, künftig nicht mehr so leisten, wie ich es für richtig halte. Deshalb habe ich mich entschieden, zum Saisonende aufzuhören“, erklärt Sentner. Rückblickend blickt der scheidende Trainer mit großer Dankbarkeit auf seine Zeit zurück: "Es waren sieben sehr intensive und schöne Jahre. Ich durfte viele tolle Menschen kennenlernen und die Entwicklung der Mannschaft über einen langen Zeitraum begleiten. Darauf bin ich sehr stolz.“

Auch von Vereinsseite wird die Arbeit Sentners ausdrücklich gewürdigt. Uli Kapfhammer erklärt: "Noah Sentner hat die SG Hacklberg/Schalding III über einen außergewöhnlich langen Zeitraum geprägt. Sieben Jahre im Trainerteam, davon fünf als Cheftrainer, sprechen für seine Verlässlichkeit und sein Engagement. Ihm ging es nie nur um Ergebnisse, sondern vor allem um Zusammenhalt, Entwicklung und den Spaß am Fußball. Für diese Arbeit möchten wir uns im Namen der SpVgg Hacklberg und des SV Schalding-Heining herzlich bedanken.“ Zur neuen Saison übernimmt mit Christian und Nick Kobler ein neues Trainerduo die Verantwortung bei der SG Hacklberg/Schalding III. Christian Kobler wird künftig als Trainer von der Seitenlinie agieren, sein Sohn Nick Kobler übernimmt die Rolle des Spielertrainers. Beide kommen von der DJK Eintracht Patriching und haben bei der SG Hacklberg/Schalding III für zwei Jahre zugesagt.