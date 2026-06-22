SG Hackenberg schafft in Viersen den Bezirksliga-Verbleib

Für die SG Hackenberg waren es zwei bewegte Wochen nach dem regulären Saisonende. Zunächst musste sich der Bezirksliga-Aufsteiger der Vorsaison in zwei Spielen wegen Punktgleichheit und einem ebenfalls ausgeglichenen direkten Vergleich gegen den SSV Berghausen durchsetzen, um überhaupt die Abstiegs-Relegation gegen den 1. FC Viersen zu erreichen. Und dort gewannen die Lenneper dann mit 1:0 und 3:2 und bleiben so auch in der nächsten Saison Bezirksligist.
Das ist schon deshalb etwas ganz Besonderes, weil es dadurch in der kommenden Spielzeit zu Duellen mit dem aus der Landesliga abgestiegenen FC Remscheid kommen wird. "Darauf freuen wir uns natürlich schon ganz besonders, da wird die Hütte bei uns voll sein", sagte Co-Trainer Tim Janowski, den natürlich auch sehr stolz machte, was die Hackenberger Fans da in Viersen auf die Beine gestellt hatten. Geschlossen zogen sie auf die Anlage am Hohen Busch - ein starkes Bild.
Denn es war sicherlich fast die Hälfte der rund 500 Anhänger, die den Weg mit dem Gästeteam angetreten hatten. "Darunter ist auch unsere Zweite Mannschaft, die gerade den Aufstieg in die Kreisliga A klargemacht hat", erklärte Janowski, und das ist so ganz nebenbei noch als Meister gelungen. Demnach war der Verbleib der Ersten in der Bezirksliga die Sahnehaube auf eine starke Saison des Vereins.
Als es zählte, war das Team am Sonntag in Viersen zur Stelle. Sie ließen erst einmal den Gegner kommen, der ihnen den Gefallen tat, seine ersten Möglichkeiten auszulassen, um dann nach einer halben Stunde durch Leon Michael Sierant eiskalt zuzuschlagen. Nach dem Ausgleich nach der Pause war es dann Lennard Quirin Wagemann, der die Gäste erneut in Führung schoss. Zwar mussten sie erneut den Ausgleich durch den Doppeltorschützen Marvin Struckmann hinnehmen, doch mit dem 3:2 durch Joker Edward Yamoah war klar: Zwei Tore für die Verlängerung würden die Viersener in den verbleibenden zwei Minuten plus Nachspielzeit kaum noch erzielen können. "Wie wir das geschafft haben, weiß ich eigentlich auch nicht wirklich. Der Gegner hat auf vielen Positionen eigentlich Landesliga-Niveau", befand Janowski. Körperlich waren die Gäste den Viersenern am Sonntag am Ende aber überlegen.
So war dann Party-Stimmung angesagt, das Team feierte mit den Anhängern als große Familie. Ohnehin schien es ein wenig so, als habe den Hackenbergern die Abwesenheit von Druck in dieser Relegation geholfen. Niemand hätte dem Team bei einer Rückkehr in die Kreisliga A wohl den Kopf abgerissen - auch das kann in solchen Spielen ein Faktor sein.
Die Lenneper werden ihren Triumph nun erst einmal genießen, und sich dann auf die neue Saison vorbereiten. "Wir stehen als Verein gut da, haben wunderbare Bedingungen, und einen großartigen Zusammenhalt", betonte Janowski.