SG Hackenberg schafft in Viersen den Bezirksliga-Verbleib Für die SG Hackenberg geht es ein Jahr nach dem Aufstieg nach der erfolgreichen Relegation in der Bezirksliga weiter. von Sascha Köppen · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Die Hackenberger feierten mit ihren Fans. – Foto: Andre Peters

Für die SG Hackenberg waren es zwei bewegte Wochen nach dem regulären Saisonende. Zunächst musste sich der Bezirksliga-Aufsteiger der Vorsaison in zwei Spielen wegen Punktgleichheit und einem ebenfalls ausgeglichenen direkten Vergleich gegen den SSV Berghausen durchsetzen, um überhaupt die Abstiegs-Relegation gegen den 1. FC Viersen zu erreichen. Und dort gewannen die Lenneper dann mit 1:0 und 3:2 und bleiben so auch in der nächsten Saison Bezirksligist.

Das ist schon deshalb etwas ganz Besonderes, weil es dadurch in der kommenden Spielzeit zu Duellen mit dem aus der Landesliga abgestiegenen FC Remscheid kommen wird. "Darauf freuen wir uns natürlich schon ganz besonders, da wird die Hütte bei uns voll sein", sagte Co-Trainer Tim Janowski, den natürlich auch sehr stolz machte, was die Hackenberger Fans da in Viersen auf die Beine gestellt hatten. Geschlossen zogen sie auf die Anlage am Hohen Busch - ein starkes Bild. Zweite steigt auf, Erste nicht ab Denn es war sicherlich fast die Hälfte der rund 500 Anhänger, die den Weg mit dem Gästeteam angetreten hatten. "Darunter ist auch unsere Zweite Mannschaft, die gerade den Aufstieg in die Kreisliga A klargemacht hat", erklärte Janowski, und das ist so ganz nebenbei noch als Meister gelungen. Demnach war der Verbleib der Ersten in der Bezirksliga die Sahnehaube auf eine starke Saison des Vereins.