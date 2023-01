SG Gunzenhausen/Unterwurmbach verlängert vorzeitig mit Trainerteam Spielgemeinschaft informiert via Social Media über Vertragsverlängerung mit dem aktuellen Trainerduo

Die SG Gunzenhausen/Unterwurmbach stellt schon frühzeitig die Weichen für die Saison 2023/2024. Anfang Januar verlängerte man mit Trainer Christoph Sauber und dem Trainer der Zweiten Mannschaft Haris Bakic. Die Verantwortlichen der SG sind von beiden Trainern überzeugt und sehen die Verlängerung als klares Zeichen der Konstanz und dem weiteren Weg mit vielen jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs. Die Vereine und die Trainer waren sich schnell einig die erfolgreiche Zusammenarbeit auch in der nächsten Saison fortzusetzen. Die Gespräche zwischen der sportlichen Leitung und dem Trainerteam sind von großem Respekt, Vertrauen und Freundschaft geprägt. Da beide Trainer ihre Wurzeln in den beiden SG-Vereinen haben, sind sie mit voller Leidenschaft bei der Sache und geben diese auch an ihre junge Truppe weiter. Christoph Sauber ist seit der Gründung der SG in verschiedenen Position im Trainerteam vertreten. In der Rückrunde der Corona Saison 19/21 übernahm er den Posten des Cheftrainers und steckt sehr viel Herzblut in die SG und seine Jungs. Haris Bakic wird die Zweite Saison an der Seite von Christoph diesen beim Trainings- und Spielbetrieb unterstützen.