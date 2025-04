SG Guldenbachtal: Bis Saisonende mit Andreas Christ

In der offiziellen Erklärung des Bezirksliga-Schlusslichts schreibt der Verein nun - wie in diesen Fällen handelsüblich: „Wir bedanken uns bei beiden für Ihr Engagement und die Zeit, die Sie in die Mannschaft und den Verein investiert haben und wünschen beiden weiterhin viel Erfolg auf ihrem Weg.“ Für die Restsaison 24/25 habe man sich für eine interne Lösung entschieden: Der 53-Jährige Christ hatte in der Vorwoche mit sofortiger Wirkung die erste Mannschaft übernommen, stand schon zum Spiel gegen den TSV Bockenau an der Linie. Von der Weiden: „Andreas hat unser vollstes Vertrauen, die Mannschaft erfolgreich durch die letzten fünf Spieltage zu führen.“ Wie es danach weitergeht? Es ist noch nichts fix. „Erst mal wollen wir die Runde vernünftig zu Ende bringen und in der momentanen Situation keine unnötige Unruhe. Natürlich werden wir auch Augen und Ohren offen halten, im Moment ist aber Andi erste Wahl." Die Trainersuche dürfte sich auch schwierig gestalten, da nicht klar ist in welcher Liga der Verein nächste Saison spielen wird.