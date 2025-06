SG Grün-Weiß Golm empfängt im Topduell den FSV Babelsberg 74

In der Landesklasse West steht am 30. und letzten Spieltag ein emotionaler Abschluss bevor. Während Meister SV Viktoria Potsdam seine überragende Saison mit einem Heimspiel krönen will, verabschieden sich mit dem SV Eiche 05 Weisen und dem MSV 1919 Neuruppin II zwei Teams aus der Liga. An der Tabellenspitze sind die Plätze verteilt, doch einige Mannschaften kämpfen noch um ein versöhnliches Saisonende und Verbesserungen im engen Mittelfeld.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Für beide Mannschaften geht es zum Abschluss um einen versöhnlichen Saisonausklang. Der Pritzwalker FHV 03 feierte zuletzt einen emotionalen 3:1-Auswärtssieg beim VfL Nauen. Dabei verwandelte Tony Gnad zwei Foulelfmeter in der 69. und 72. Minute, ehe Josef Ullmann in der Nachspielzeit zum 3:1-Endstand traf. Im Hinspiel hatte Brieselang die Nase vorn, siegte mit 2:0 durch einen Doppelschlag von Mehmet Aydin (32./Foulelfmeter, 45.+2). Nun reist der SV Grün-Weiß Brieselang jedoch mit einer 1:5-Heimniederlage gegen Veritas Wittenberge im Gepäck an – eine der bittersten Pleiten der Saison. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Eiche 05 Weisen Eiche Weisen SV Babelsberg 03 Babelsberg II 14:00 live PUSH

Weisen steht bereits als Absteiger fest, Babelsberg II hat den Klassenerhalt sicher. Im Hinspiel sorgte Weisen für eine Sternstunden: Ein 2:1-Auswärtssieg durch Tore von Hans Lüdke (9.) und Pepe Drzymalski (62./Foulelfmeter). Zuletzt musste Eiche beim 0:1 in Wittstock erneut Lehrgeld zahlen. Auch Babelsberg II verlor am vergangenen Wochenende – beim klaren 1:5 gegen Meister Viktoria Potsdam. Nur Philipp Kruggel konnte mit seinem Treffer in der 62. Minute Ergebniskosmetik betreiben. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Empor Schenkenberg 1928 Schenkenberg FK Hansa Wittstock 1919 Wittstock 15:00 PUSH

Die beiden Teams begegneten sich im Hinspiel auf Augenhöhe, am Ende setzte sich Wittstock mit 3:1 durch. Damals trafen Alexander Holz (70.) und zweimal Scott Zimmermann (72., 88.). Nun wollen sich die Gastgeber für diese Niederlage revanchieren. Allerdings verloren sie jüngst mit 1:4 in Perleberg – einzig Rico Schilling (79.) traf für Empor. Wittstock holte mit einem 1:0 gegen Weisen drei Punkte, Torschütze war Nick Matuschak (31.). ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Michendorf Michendorf SSV Einheit Perleberg Perleberg 15:00 PUSH

Im Hinspiel unterlag die SG Michendorf in Perleberg mit 0:2, die Tore erzielten Jonas Steiner (32.) und Marlon Niklas Kyek (86.). Auch zuletzt konnte Michendorf nicht punkten: Beim 2:4 beim FSV Babelsberg 74 trafen Moritz Bronowski (5., 51.). Perleberg hingegen überzeugte beim 4:1 gegen Schenkenberg: Thomas Brackrock (16.), Kyek (46.) und zweimal Steiner (53., 90.) unterstrichen den Status als Vizemeister. ---

Ein Topduell zwischen dem Sechsten und dem Dritten. Im Hinspiel behielt Babelsberg 74 mit 2:1 die Oberhand – nach Rückstand durch einen frühen Foulelfmeter (Oliver Tobias/2.) drehten Jonas Erxleben (26.) und Marvin John Jakobczyk (34.) die Partie. Zuletzt unterlag Golm mit 1:2 in Saarmund, während Babelsberg 74 mit 4:2 gegen Michendorf seine Offensivstärke demonstrierte. Dreifachtorschütze war Jonas Erxleben (10., 46., 51.). ---

Morgen, 15:00 Uhr TSV Chemie Premnitz Premnitz SG Saarmund Saarmund 15:00 PUSH

Das Hinspiel ging mit 3:1 an Saarmund, das damals durch Tore von Yannek Sandow, Stefan Roggenbuck und Robin Keiling erfolgreich war. Nun hat Premnitz mit dem 5:2 gegen Neuruppin II Aufwind. Niko Baumann (3., 42.), Erik Oehme (22.), Sebastian Schulz (44.) und Noah Lange (71.) trafen. Saarmund feierte einen Achtungserfolg beim 2:1 gegen Golm. Lukas Liebscher (35.) und Justin Keiling (81.) sorgten für die späte Entscheidung. ---

Der Blick aufs Hinspiel verrät: Veritas gewann auswärts mit 3:0 durch Tore von Corven Tiedemann (48.), ein Eigentor (59.) und Sebastian Metschulat (74.). Auch am vergangenen Wochenende trumpfte Wittenberge auf, beim 5:1 in Brieselang trafen verschiedene Torschützen. Der MSV kassierte unterdessen eine 2:5-Niederlage in Premnitz, bei der Tim Kleeßen (57.) und Morad Yaghobi (16.) die Ehrentreffer markierten. Der letzte Auftritt vor dem Abstieg bietet Neuruppin II noch einmal die Gelegenheit, sich achtbar zu verabschieden. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Viktoria Potsdam SV Viktoria VfL Nauen VfL Nauen 15:00 PUSH