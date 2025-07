SG Grün-Weiß Golm dominiert Vorbereitungsturnier des FSV Babelsberg 74

Ein intensiver Fußballtag mit sechs kompakten Partien und überraschenden Wendungen – das Vorbereitungsturnier des FSV Babelsberg 74 am heutigen Samstag bot den Zuschauern alles, was ein Frühtest zur neuen Saison braucht. Am Ende setzte sich die SG Grün-Weiß Golm mit drei Siegen aus drei Spielen durch und gewann das Turnier. Dahinter landeten der FSV Babelsberg 74, die U23 des SV Babelsberg 03 und der SV Blau-Weiß Dahlewitz jeweils mit drei Punkten, wobei die Tordifferenz über die Platzierungen entschied.