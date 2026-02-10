SG Grün-Weiß Golm: „Das ist schwer zu verdauen“

– Foto: Michel Grabowski/Verein

Platz acht, 19 Punkte, sieben Unentschieden – bei der SG Grün-Weiß Golm klingt das wie Mittelmaß, fühlt sich aber ganz anders an. Trainer Norman Sauer spricht im FuPa-Teamcheck über „brutal“ bestrafte Schwächephasen, fehlende Konstanz vor dem Tor und ein Heimproblem, das schmerzt.

Tabellenplatz acht – aber „das Minimum“ geholt Die Zahlen zeigen Golm als Team im Mittelfeld der Landesklasse West: Rang acht, 19 Punkte. Doch Trainer Norman Sauer macht schon im ersten Satz klar, wie wenig ihn diese Ausbeute zufriedenstellt. „Ich glaube, dass wir so ziemlich das Minimum aus den bisherigen Spielen mitgenommen haben“, sagt er – und klingt dabei wie jemand, der jede verpasste Gelegenheit noch im Kopf hat.

Sieben Remis – „deutlich bessere Mannschaft“, aber zu wenig Tore Sieben Unentschieden sind ein auffälliger Wert in der Bilanz der Golmer. Für Sauer ist die Erklärung eindeutig: „Ich glaube, dass wir in vielen dieser Spiele eigentlich die deutlich bessere Mannschaft waren.“

Dabei betont Sauer ausdrücklich, dass „die Leistung in vielen Spielen gestimmt“ habe. Doch gleich mehrere Faktoren hätten verhindert, dass sich das häufiger in Siegen widerspiegelte: „In einigen Spielen liefen Schiedsrichterentscheidungen klar gegen uns, in anderen wurde kurze Schwächephasen brutal bestraft.“ Das Ergebnis: „Deshalb sind wir insgesamt unzufrieden über den bisherigen Verlauf, besonders über die wenigen Siege.“

Doch das große Problem bleibt die fehlende Durchschlagskraft: „Leider fehlt uns dieses Jahr extrem die Konstanz vor dem Tor.“ Golm schieße „zu wenig Tore“ und lasse „die Gegner zu häufig im Spiel“. Zusätzlich hätten „einige unglückliche Entscheidungen“ Punkte gekostet. Norman Sauer spricht damit nicht von Zufall, sondern von einer wiederkehrenden Geschichte, die sich Woche für Woche wiederholt.

22:23 Tore – konstant gut, konstant anfällig

Mit 22 erzielten Treffern und 23 Gegentoren ist Golms Torbilanz nahezu ausgeglichen. Für Sauer ist das ein Spiegelbild der Saison: „Die Leistung der Mannschaft ist insgesamt sehr konstant.“

Er hebt hervor, dass Golm in jedem Spiel „Phasen“ habe, „wo wir unsere Spielidee durchbringen können und ansehnlichen Fußball spielen“. Doch diese Qualität wird immer wieder gebremst: „Allerdings haben wir auch konstant Schwächephasen in unserem Spiel, die uns Punkte kosten.“

Bis auf drei Ausnahmen ist der Trainer mit dem Auftreten zufrieden: „Bis auf die Spiele gegen Wittstock mit dem 1:4, gegen Michendorf mit dem 0:2 und gegen Brandenburg mit dem 0:2 bin ich mit dem Auftreten der Mannschaft zufrieden.“

Das Wittstock-Spiel als Tiefpunkt: „schlechteste Spiel meiner Amtszeit“

Ein Spiel bleibt für Sauer besonders in Erinnerung – und zwar aus den falschen Gründen. „Für mich bleibt das Spiel gegen Wittstock am meisten hängen, weil es das schlechteste Spiel meiner Amtszeit war“, sagt er deutlich.

Was ihn besonders ärgert: „Der Gegner kam mit 11 Spielern und hatte keine Spielanlage.“ Trotzdem verlor Golm dieses Heimspiel mit 1:4. Norman Sauer kann es selbst kaum fassen: „Irgendwie haben wir es fertig gebracht, das Spiel mit 1:4 zu verlieren.“ Dabei gab es sogar noch Hoffnung: „Obwohl wir noch die Chancen auf den Turnaround hatten.“

Noch schwerer wiegt aber ein Fakt, der wie ein Schlag ins Gesicht klingt: „Zudem haben wir kein Heimspiel gewonnen.“ Norman Sauer sagt dazu nur: „Das ist schwer zu verdauen.“

Lichtblick Nachwuchs: Alfons und Oscar Mensing als Gewinn

Bei aller Unzufriedenheit gibt es auch positive Entwicklungen – und die kommen aus dem eigenen Nachwuchs. Der Trainer freut sich besonders darüber, „dass wir mit Alfons und Oscar Mensing zwei Spieler aus der eigenen A-Jugend einbinden konnten“.

Seine Einschätzung ist dabei nicht zurückhaltend: „Sie bringen richtig Qualität mit und werden uns in der Zukunft noch viel Freude bereiten.“ Für Golm könnte genau dieser Weg ein Schlüssel sein, um langfristig stabiler zu werden.

Wintervorbereitung: „nur einmal auf dem Platz trainieren“

Die Vorbereitung auf die Rückrunde verläuft alles andere als optimal. Norman Sauer beschreibt die Lage so: „Wir konnten bisher nur einmal auf dem Platz trainieren.“ Der Rest sei improvisiert – und Golm gehe es damit „nicht anders als anderen Vereinen“.

Immerhin sieht Sauer einen Vorteil: „Zum Glück sind die meisten Jungs abseits des Platzes sportlich aktiv und stehen gut im Saft.“ Fitness scheint also da zu sein – doch Spielrhythmus und Abläufe bleiben eine offene Baustelle.

Testspiele: Standortbestimmung gegen starke Gegner

Auch in der Testspielplanung hat das Wetter bereits zugeschlagen. „Unser erstes Testspiel gegen die Oberkrämer 11 ist leider dem Wetter zum Opfer gefallen“, berichtet Sauer.

Trotzdem stehen nun drei Tests fest, die Golm bewusst fordern sollen. Am 12.02. geht es gegen den Werderaner FC – für Sauer „erstmals eine Standortbestimmung“. Er betont auch, warum: „Allzu viel konnte noch nicht mit dem Ball trainiert werden.“

Es folgen zwei weitere Spiele: gegen Phoenix Wildau (14.02., 15.15 Uhr) sowie gegen den Teltower FV (21.02., 14 Uhr). Sauer macht klar, dass diese Gegner nicht zufällig gewählt sind: „Wir wollen bewusst gegen gute Gegner testen, um in den Wettkampfmodus zu kommen.“

Ziele für die Rückrunde: Leistung soll endlich belohnt werden

Einen konkreten Tabellenplatz ruft Sauer nicht aus. Sein Ziel klingt vielmehr nach einem inneren Wunsch, endlich Gerechtigkeit zu erleben. „Wir wollen unseren gewohnten Fußball auf den Rasen bringen“, sagt er.

Dabei sieht er sein Team in der Entwicklung: „Die Mannschaft ist sehr vielseitig geworden.“ Und dennoch bleibt ein bitterer Kern: „Ich würde mir wünschen, dass sie sich für den Aufwand und die Leistung häufiger belohnt.“

Denn der Einsatz stimme: „Der ist in der Regel sehr hoch.“ Umso schmerzhafter ist für ihn die Bilanz: „Dafür ist die Punkteausbeute in der Hinrunde leider viel zu schlecht.“

Keine Transfers – aber Florian Groß kehrt zurück

Im Kader wird es in der Winterpause keine Veränderungen geben. „Bei uns gibt es keine Zu- oder Abgänge“, stellt Sauer klar.

Trotzdem gibt es eine personelle Nachricht, die wie ein kleiner Neuzugang wirkt: „Florian Groß kommt aus dem Auslandssemester wieder.“ Und Sauer macht deutlich, wie sehr das Team ihn vermisst hat: „Seine Qualität hat uns in der Hinrunde gefehlt.“

Schlüsselproblem bleibt: „Effizienz vor dem Tor“

Am Ende läuft alles auf einen Punkt hinaus – und der zieht sich laut Norman Sauer sogar über die aktuelle Saison hinaus. „Die Effizienz vor dem Tor bereitet uns saisonübergreifend Probleme“, sagt er. Doch in dieser Spielzeit sei es besonders dramatisch: „Aber dieses Jahr kostet sie uns leider extrem viele Punkte.“

Golm hat in der Hinrunde oft gezeigt, dass es mithalten kann. Doch solange Chancen liegen bleiben, bleibt auch die Tabelle ein Spiegelbild der Frustration – Platz acht, 19 Punkte, sieben Remis. Und das Gefühl, dass es eigentlich viel mehr sein müsste.