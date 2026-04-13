SG Grün-Weiß Bärenklau trumpft auf, SV Woltersdorf im 8:0-Torrausch

Ostbrandenburgliga

SpG Hennickendorf/Rehfelde – SV Rot-Weiß Reitwein 0:3

Vor 100 Zuschauern sicherte sich der SV Rot-Weiß Reitwein einen souveränen Auswärtssieg. Den Grundstein für den Erfolg legte Oliver Müller bereits in der 14. Minute mit dem Treffer zum 0:1. In der zweiten Halbzeit bauten die Gäste ihre Führung konsequent aus, als Arsalan Mohamadi in der 73. Minute zum 0:2 traf. Den Schlusspunkt unter die einseitige Partie setzte Lennert Bleschke in der 83. Minute mit dem Tor zum 0:3-Endstand. In der hitzigen Schlussphase sah Clemens Bulla in der 91. Minute noch die Gelb-Rote Karte, was am deutlichen Erfolg der Reitweiner jedoch nichts mehr änderte.

SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II – SG 47 Bruchmühle 1:3

Die SG 47 Bruchmühle entführte vor 54 Zuschauern drei Punkte vom SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II. Kevin Dänhardt eröffnete den Torreigen in der 27. Minute für die Gäste, woraufhin Devrig Hemberger in der 38. Minute auf 0:2 erhöhte. Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte Tobias Menning in der 44. Minute mit dem 0:3 bereits für eine Vorentscheidung. Die Hausherren bewiesen im zweiten Durchgang Moral und kamen durch Philipp Malech in der 65. Minute noch zum Ehrentreffer, konnten die 1:3-Heimniederlage gegen die effektiven Bruchmühler jedoch nicht mehr abwenden.

MTV 1860 Altlandsberg – SpG Tauche/Ahrensdorf 2:0

Vor 104 Zuschauern feierte der MTV 1860 Altlandsberg einen Heimsieg gegen die SpG Tauche/Ahrensdorf. Die Weichen für den Sieg wurden in der 28. Minute gestellt, als Kevin Borowski einen Foulelfmeter sicher zum 1:0 verwandelte. In der Folge kontrollierten die Gastgeber das Geschehen auf dem Platz und ließen defensiv kaum nennenswerte Chancen der Gäste zu. Christoph Wunder sorgte schließlich in der 70. Minute mit seinem Treffer zum 2:0 für die endgültige Entscheidung und den dreifachen Punktgewinn der Altlandsberger.

BSG Pneumant Fürstenwalde – SG Müncheberg 1:1

In einer ausgeglichenen Partie vor 42 Zuschauern trennten sich die BSG Pneumant Fürstenwalde und die SG Müncheberg mit einem Unentschieden. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 7. Minute durch einen von Nico Helm verwandelten Foulelfmeter mit 0:1 in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Franz Fritsch markierte in der 18. Minute den Ausgleich zum 1:1. Da in der verbleibenden Spielzeit trotz Bemühungen auf beiden Seiten keine weiteren Treffer mehr fielen, blieb es bei der Punkteteilung.

Storkower SC – VfB Steinhöfel 1:3

Der VfB Steinhöfel setzte sich vor 75 Zuschauern beim Storkower SC durch. Dustin Schulz brachte die Gäste in der 27. Minute zunächst in Führung, doch Pascal Hecker gelang in der 39. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1 für Storkow. Direkt nach dem Seitenwechsel schlug Steinhöfel jedoch erneut zu: Dominik Ebert erzielte in der 49. Minute das 1:2. In der langen Nachspielzeit machte Georg Sydow in der 90.+5 Minute mit dem Treffer zum 1:3 endgültig alles klar und besiegelte damit den Auswärtssieg der Steinhöfeler.

FC Union Frankfurt – FC Strausberg II 0:1

Ein einziger Treffer entschied die Begegnung zwischen dem FC Union Frankfurt und der Reserve des FC Strausberg vor 42 Zuschauern. In einer kampfbetonten Partie war es Titas Lekaunikas, der in der 16. Minute das goldene Tor für die Gäste zum 0:1 erzielte. Trotz zahlreicher Offensivbemühungen der Frankfurter in der restlichen Spielzeit blieb die Strausberger Defensive stabil und rettete den knappen Vorsprung über die Zeit, sodass die drei Punkte am Ende mit nach Strausberg wanderten.

SG Hangelsberg 47 – SV 1919 Woltersdorf 0:8

Vor 88 Zuschauern erlebte die SG Hangelsberg 47 ein Debakel gegen den SV 1919 Woltersdorf. Das Unheil nahm in der 8. Minute seinen Lauf, als Almos Attila Szabolcs-Ramalho ein Eigentor zum 0:1 unterlief. Paul Ole Berthold erhöhte in der 13. Minute auf 0:2, ehe Tom Viehrig in der 42. Minute zum 0:3 traf. Direkt nach der Pause legte Philipp Karras in der 46. Minute das 0:4 nach, woraufhin Tom Viehrig in der 53. Minute seinen zweiten Treffer markierte. Charly Benedikt Huppert in der 69. Minute, Arne Hutzler in der 82. Minute und Maximilian Traue in der 90. Minute schraubten das Ergebnis schließlich auf den deutlichen 0:8-Endstand hoch.

FC Neuenhagen 1913 – FV Erkner 1920 II 1:4

In Neuenhagen sahen 55 Zuschauer einen souveränen Erfolg der Reserve des FV Erkner 1920. Dabei gingen zunächst die Hausherren durch Julian Dick in der 9. Minute mit 1:0 in Führung. Erkner drehte die Partie jedoch noch vor der Pause: Karam Almaliji glich in der 39. Minute aus, und Eric Engel besorgte in der 45. Minute die 1:2-Führung für die Gäste. Im zweiten Durchgang war es erneut Karam Almaliji, der mit seinen Treffern in der 50. Minute und der 54. Minute einen Dreierpack perfekt machte und den 1:4-Auswärtssieg für Erkner sicherstellte.

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