SG Grün-Weiß Bärenklau trumpft auf, SV Woltersdorf im 8:0-Torrausch

In der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim und in der Ostbrandenburgliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
SV Grün-Weiß Bergfelde – SV Glienicke/Nordbahn 2:2
Vor 279 Zuschauern lieferten sich Bergfelde und Glienicke einen packenden Schlagabtausch auf Augenhöhe. Die Gäste aus Glienicke erwischten den besseren Start, als Hendrik Güttler in der 24. Minute die Lücke in der Bergfelder Hintermannschaft fand und zum 0:1 einnetzte. Die Hausherren ließen sich davon jedoch nicht beirren und drängten nach dem Seitenwechsel auf den Ausgleich, der Hendrik Pohl in der 59. Minute schließlich gelang. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst brachte Aurel Hameister den SV Glienicke/Nordbahn in der 78. Minute erneut in Front und schien den Auswärtssieg bereits greifbar zu machen. Doch Bergfelde bewies Moral und sicherte sich durch den Treffer von Tim Michel-Tiedtke in der 82. Minute zumindest einen Punkt in diesem umkämpften Duell.
TSG Fortuna 21 Grüneberg – Löwenberger SV 3:1
Das Duell in Grüneberg lockte 305 Zuschauer an, die einen Blitzstart der Hausherren erlebten. Bereits in der 7. Minute brachte Julio Valentino Jüttner die TSG Fortuna 21 Grüneberg in Führung und sorgte für lautstarken Jubel auf den Rängen. Löwenberg bemühte sich in der Folge um Stabilität, musste aber kurz nach dem Wiederanpfiff den nächsten Rückschlag hinnehmen, als Nico Jechow in der 51. Minute auf 2:0 erhöhte. Zwar keimte bei den Gästen noch einmal Hoffnung auf, als Malte Nimtz in der 54. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 markierte, doch die Grüneberger ließen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Lukas Fröhlich sorgte in der 67. Minute für die Entscheidung zum 3:1 und besiegelte damit den Heimsieg der Fortuna.
Oranienburger FC Eintracht 1901 II – SpG Lichterfelde/Finow 1:2
In einer eher ruhig geführten Partie vor lediglich 30 Zuschauern entführte die SpG Lichterfelde/Finow drei wichtige Zähler aus Oranienburg. Die Gäste zeigten sich kaltschnäuzig und gingen durch Nick Lange in der 38. Minute in Führung, was den Spielverlauf der ersten Halbzeit widerspiegelte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Edgar Weiland in der 61. Minute auf 0:2 und stellte die Weichen damit frühzeitig auf Sieg. Die Reserve des Oranienburger FC Eintracht 1901 fand gegen die gut organisierte Defensive der Spielgemeinschaft lange Zeit kein Mittel. Erst in der Nachspielzeit gelang Frederic Schütze in der 90.+2 Minute der Treffer zum 1:2, was jedoch zu spät kam, um die knappe Heimniederlage noch abzuwenden.
SG Einheit Zepernick 1925 II – FC Falkenthaler Füchse 1994 2:4
Ein torreiches Spektakel bekamen die 47 Zuschauer in Zepernick geboten, bei dem die Gäste am Ende den längeren Atem bewiesen. Die Hausherren starteten furios durch Maurice Platow, der bereits in der 4. Minute zum 1:0 traf, doch Enno Plath glich nur 3 Minuten später in der 7. Minute für die Falkenthaler Füchse aus. Die Führung wechselte erneut, als Jan Gedenk in der 13. Minute das 2:1 für Zepernick erzielte, doch wieder war es Enno Plath, der in der 21. Minute zur Stelle war und zum 2:2 ausglich. Danach übernahm Robert Reimann das Zepter: Er brachte die Füchse in der 35. Minute erstmals in Führung und sorgte in der 76. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 2:4 für die Vorentscheidung. In der hitzigen Schlussphase sah Chris Nordau in der 88. Minute noch die Rote Karte, was die Niederlage der Zepernicker Reserve endgültig besiegelte.
SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 – FC Kremmen 1920 1:1
Das Nachbarschaftsduell vor 120 Zuschauern hielt, was es versprach: Spannung bis zum Schluss, wenn auch ohne spielerischen Glanz. Kurz vor dem Pausenpfiff erlöste Noah Birkner die Leegebrucher Anhänger, als er in der 45. Minute zur 1:0-Führung traf. Mit diesem psychologischen Vorteil im Rücken kontrollierte Blau-Weiß das Geschehen über weite Strecken der zweiten Halbzeit, versäumte es jedoch, den Sack zuzumachen. Dies rächte sich in der 63. Minute auf bittere Weise, als Niclas Köhn ein unglückliches Eigentor unterlief und den Gästen aus Kremmen den 1:1-Ausgleich bescherte. Trotz Bemühungen auf beiden Seiten blieb es am Ende bei der Punkteteilung, die sich für die Hausherren aufgrund des Spielverlaufs eher wie ein Punktverlust anfühlte.
FSV Fortuna Britz 90 – SV Eintracht Bötzow 3:1
Vor 124 Zuschauern sicherte sich der FSV Fortuna Britz 90 einen Heimerfolg gegen Eintracht Bötzow. Lukas Schneider stellte bereits in der 11. Minute die Weichen auf Sieg, als er zur frühen Führung für Britz traf. Die Partie blieb lange offen, doch in der Schlussphase bewiesen die Hausherren die größere Effizienz. Elias Jürgens erhöhte in der 72. Minute auf 2:0 und schien das Spiel damit vorzeitig entschieden zu haben. Bötzow gab sich jedoch nicht auf und kam durch Max Schulze in der 90. Minute noch einmal auf 2:1 heran. Die Hoffnung auf einen späten Punktgewinn wurde jedoch jäh zerstört, als Benjamin Alessandro Konrad in der 90.+2 Minute ein Eigentor unterlief und damit den 3:1-Endstand für die Fortuna besiegelte.
FSV Basdorf – FSV Bernau II 0:2
In einer einseitigen Begegnung vor 96 Zuschauern setzte sich die Reserve des FSV Bernau souverän in Basdorf durch. Die Gäste agierten taktisch diszipliniert und nutzten ihre Gelegenheiten eiskalt aus. Pascal Hermann brachte die Bernauer in der 23. Minute in Führung und sorgte damit für die nötige Sicherheit im Spielaufbau. Basdorf bemühte sich zwar um den Ausgleich, agierte im letzten Drittel jedoch zu ideenlos gegen die kompakt stehende Bernauer Defensive. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Lennart Steckel in der 53. Minute mit dem 0:2 für die Vorentscheidung. In der Folge verwalteten die Gäste den Vorsprung geschickt und ließen bis zum Schlusspfiff nichts mehr anbrennen.
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III – SG Grün-Weiß Bärenklau 1:4
Ein turbulenter Nachmittag in Ahrensfelde endete vor 72 Zuschauern mit einem deutlichen Sieg für die Gäste aus Bärenklau. Nach einer torlosen ersten Halbzeit eröffnete Manuel Meier in der 48. Minute den Torreigen für die SG Grün-Weiß Bärenklau. Nur 2 Minuten später legte Daniel Hirmke in der 50. Minute das 0:2 nach. Patrick Hilliger ließ Ahrensfelde mit seinem Anschlusstreffer zum 1:2 in der 63. Minute kurzzeitig hoffen, doch Daniel Hirmke antwortete prompt mit dem 1:3 in der 65. Minute. Die Aufgabe für die Hausherren wurde noch schwieriger, als Dominik Vollmer in der 69. Minute die Rote Karte sah. Den Schlusspunkt setzte erneut der überragende Daniel Hirmke, der in der 87. Minute seinen dritten Treffer zum 1:4-Endstand markierte.
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SpG Hennickendorf/Rehfelde – SV Rot-Weiß Reitwein 0:3
Vor 100 Zuschauern sicherte sich der SV Rot-Weiß Reitwein einen souveränen Auswärtssieg. Den Grundstein für den Erfolg legte Oliver Müller bereits in der 14. Minute mit dem Treffer zum 0:1. In der zweiten Halbzeit bauten die Gäste ihre Führung konsequent aus, als Arsalan Mohamadi in der 73. Minute zum 0:2 traf. Den Schlusspunkt unter die einseitige Partie setzte Lennert Bleschke in der 83. Minute mit dem Tor zum 0:3-Endstand. In der hitzigen Schlussphase sah Clemens Bulla in der 91. Minute noch die Gelb-Rote Karte, was am deutlichen Erfolg der Reitweiner jedoch nichts mehr änderte.
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II – SG 47 Bruchmühle 1:3
Die SG 47 Bruchmühle entführte vor 54 Zuschauern drei Punkte vom SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II. Kevin Dänhardt eröffnete den Torreigen in der 27. Minute für die Gäste, woraufhin Devrig Hemberger in der 38. Minute auf 0:2 erhöhte. Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte Tobias Menning in der 44. Minute mit dem 0:3 bereits für eine Vorentscheidung. Die Hausherren bewiesen im zweiten Durchgang Moral und kamen durch Philipp Malech in der 65. Minute noch zum Ehrentreffer, konnten die 1:3-Heimniederlage gegen die effektiven Bruchmühler jedoch nicht mehr abwenden.
MTV 1860 Altlandsberg – SpG Tauche/Ahrensdorf 2:0
Vor 104 Zuschauern feierte der MTV 1860 Altlandsberg einen Heimsieg gegen die SpG Tauche/Ahrensdorf. Die Weichen für den Sieg wurden in der 28. Minute gestellt, als Kevin Borowski einen Foulelfmeter sicher zum 1:0 verwandelte. In der Folge kontrollierten die Gastgeber das Geschehen auf dem Platz und ließen defensiv kaum nennenswerte Chancen der Gäste zu. Christoph Wunder sorgte schließlich in der 70. Minute mit seinem Treffer zum 2:0 für die endgültige Entscheidung und den dreifachen Punktgewinn der Altlandsberger.
BSG Pneumant Fürstenwalde – SG Müncheberg 1:1
In einer ausgeglichenen Partie vor 42 Zuschauern trennten sich die BSG Pneumant Fürstenwalde und die SG Müncheberg mit einem Unentschieden. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 7. Minute durch einen von Nico Helm verwandelten Foulelfmeter mit 0:1 in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Franz Fritsch markierte in der 18. Minute den Ausgleich zum 1:1. Da in der verbleibenden Spielzeit trotz Bemühungen auf beiden Seiten keine weiteren Treffer mehr fielen, blieb es bei der Punkteteilung.
Storkower SC – VfB Steinhöfel 1:3
Der VfB Steinhöfel setzte sich vor 75 Zuschauern beim Storkower SC durch. Dustin Schulz brachte die Gäste in der 27. Minute zunächst in Führung, doch Pascal Hecker gelang in der 39. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1 für Storkow. Direkt nach dem Seitenwechsel schlug Steinhöfel jedoch erneut zu: Dominik Ebert erzielte in der 49. Minute das 1:2. In der langen Nachspielzeit machte Georg Sydow in der 90.+5 Minute mit dem Treffer zum 1:3 endgültig alles klar und besiegelte damit den Auswärtssieg der Steinhöfeler.
FC Union Frankfurt – FC Strausberg II 0:1
Ein einziger Treffer entschied die Begegnung zwischen dem FC Union Frankfurt und der Reserve des FC Strausberg vor 42 Zuschauern. In einer kampfbetonten Partie war es Titas Lekaunikas, der in der 16. Minute das goldene Tor für die Gäste zum 0:1 erzielte. Trotz zahlreicher Offensivbemühungen der Frankfurter in der restlichen Spielzeit blieb die Strausberger Defensive stabil und rettete den knappen Vorsprung über die Zeit, sodass die drei Punkte am Ende mit nach Strausberg wanderten.
SG Hangelsberg 47 – SV 1919 Woltersdorf 0:8
Vor 88 Zuschauern erlebte die SG Hangelsberg 47 ein Debakel gegen den SV 1919 Woltersdorf. Das Unheil nahm in der 8. Minute seinen Lauf, als Almos Attila Szabolcs-Ramalho ein Eigentor zum 0:1 unterlief. Paul Ole Berthold erhöhte in der 13. Minute auf 0:2, ehe Tom Viehrig in der 42. Minute zum 0:3 traf. Direkt nach der Pause legte Philipp Karras in der 46. Minute das 0:4 nach, woraufhin Tom Viehrig in der 53. Minute seinen zweiten Treffer markierte. Charly Benedikt Huppert in der 69. Minute, Arne Hutzler in der 82. Minute und Maximilian Traue in der 90. Minute schraubten das Ergebnis schließlich auf den deutlichen 0:8-Endstand hoch.
FC Neuenhagen 1913 – FV Erkner 1920 II 1:4
In Neuenhagen sahen 55 Zuschauer einen souveränen Erfolg der Reserve des FV Erkner 1920. Dabei gingen zunächst die Hausherren durch Julian Dick in der 9. Minute mit 1:0 in Führung. Erkner drehte die Partie jedoch noch vor der Pause: Karam Almaliji glich in der 39. Minute aus, und Eric Engel besorgte in der 45. Minute die 1:2-Führung für die Gäste. Im zweiten Durchgang war es erneut Karam Almaliji, der mit seinen Treffern in der 50. Minute und der 54. Minute einen Dreierpack perfekt machte und den 1:4-Auswärtssieg für Erkner sicherstellte.
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