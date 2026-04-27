SG Grün-Weiß Bärenklau top, FC Strausberg II und Storkower SC glänzen

Ostbrandenburgliga

Storkower SC – SpG Tauche/Ahrensdorf 6:1

In Storkow bekamen die Fans eine einseitige, aber höchst unterhaltsame Partie geboten, in der die Hausherren von Beginn an das Tempo vorgaben. Die Torfolge wurde bereits in der 7. Minute durch Riccardo Pathe eröffnet, der den Storkower SC mit 1:0 in Führung brachte. Nur drei Minuten später, in der 10. Minute, erhöhte Marian Beyer auf 2:0. In der 22. Minute behielt Patrick Sergel die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum 3:0. Noch vor der Pause legte Marian Beyer in der 39. Minute mit seinem zweiten Treffer das 4:0 nach.

Die Gäste kamen durch Jens Jahn in der 41. Minute zum 4:1-Anschlusstreffer, doch eine Aufholjagd blieb aus. Im zweiten Durchgang schraubten Nico Schorisch in der 66. Minute zum 5:1 und Pascal Hecker in der 82. Minute zum 6:1 das Ergebnis weiter in die Höhe. In der 85. Minute hätte Riccardo Pathe das Ergebnis noch deutlicher gestalten können, doch er scheiterte mit einem weiteren Foulelfmeter am glänzend reagierenden Torwart Tim Preuß.

FC Union Frankfurt – SG Müncheberg 0:3

Vor 56 Zuschauern in Frankfurt lieferte die SG Müncheberg eine sehr abgeklärte Auswärtsvorstellung ab. Die Gäste kontrollierten das Geschehen über weite Strecken und ließen defensiv kaum etwas anbrennen. Die Torfolge begann in der 34. Minute, als Collin-Matthias Gathow die Müncheberger mit 0:1 in Front brachte. Frankfurt bemühte sich im zweiten Durchgang um den Ausgleich, doch die Gäste blieben eiskalt. In der 79. Minute sorgte Dylan Schäfer mit dem 0:2 für die Vorentscheidung, bevor Tim Sowinski in der 85. Minute mit dem Treffer zum 0:3-Endstand den Auswärtssieg endgültig besiegelte.

SV 1919 Woltersdorf – VfB Steinhöfel 2:1

In Woltersdorf erlebten die 71 Zuschauer einen Blitzstart der Hausherren, der letztlich den Ausschlag für den Heimsieg gab. Innerhalb von nur sechzig Sekunden schockte der SVW die Gäste: In der 7. Minute erzielte Robin Habrich die 1:0-Führung, und direkt im Anschluss, in der 8. Minute, erhöhte Tom Viehrig auf 2:0. Danach fing sich der VfB Steinhöfel und hielt die Partie offen. In der 58. Minute gelang Dominic Krips der 2:1-Anschlusstreffer, was eine spannende Schlussphase einläutete. Woltersdorf verteidigte den knappen Vorsprung jedoch mit viel Einsatz und sicherte sich die drei Punkte.

SG Hangelsberg 47 – FC Strausberg II 0:6

Eine herbe Heimniederlage musste die SG Hangelsberg 47 vor 35 Zuschauern einstecken. Die Reserve des FC Strausberg spielte sich in einen regelrechten Rausch. Die Torfolge im Detail: Pascal Graeben eröffnete bereits in der 2. Minute zum 0:1. Ridvan Avdullah Dugolli erhöhte in der 19. Minute auf 0:2, bevor Ole Kreißl in der 23. Minute zum 0:3-Pausenstand traf. Auch nach dem Seitenwechsel kannte die Partie nur eine Richtung: Lucas Tavernier markierte in der 60. Minute das 0:4, Titas Lekaunikas legte in der 68. Minute das 0:5 nach, und erneut Pascal Graeben besorgte in der 78. Minute den 0:6-Endstand.

FC Neuenhagen 1913 – SV Rot-Weiß Reitwein 1:1

Vor 39 Zuschauern sahen die Fans in Neuenhagen ein Duell auf Augenhöhe, das keinen Sieger fand. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen in der 17. Minute durch Toni Wolter mit 1:0 in Führung. Neuenhagen versäumte es in der Folge, die Führung auszubauen, was sich im zweiten Durchgang rächte. Die Gäste vom SV Rot-Weiß Reitwein kämpften sich zurück in die Begegnung und belohnten sich in der 59. Minute, als Paul Leue den Ausgleich zum 1:1 erzielte. In der verbleibenden Zeit neutralisierten sich beide Teams weitestgehend, sodass es bei der Punkteteilung blieb.

MTV 1860 Altlandsberg – SG 47 Bruchmühle 1:1

Das absolute Highlight des Spieltags fand in Altlandsberg statt, wo 327 Zuschauer für eine würdige Atmosphäre in diesem Derby sorgten. Es war ein intensives Spiel, in dem die Hausherren kurz vor der Pause jubelten: Kevin Borowski markierte in der 40. Minute die 1:0-Führung für den MTV 1860 Altlandsberg. Im zweiten Durchgang erhöhte die SG 47 Bruchmühle den Druck und drängte auf den Ausgleich. In der 70. Minute war es schließlich Kevin Dänhardt, der den Ball zum 1:1 im Netz unterbrachte. Trotz leidenschaftlicher Bemühungen auf beiden Seiten in den Schlussminuten blieb es beim Unentschieden, das dem Spielverlauf durchaus entsprach.

BSG Pneumant Fürstenwalde – FV Erkner 1920 II 3:1

In Fürstenwalde sahen die 47 Zuschauer eine kontrollierte Vorstellung der Hausherren. Die BSG Pneumant Fürstenwalde ging in der 23. Minute durch Willi Sette mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause, in der 42. Minute, erhöhte Chris Thieme auf 2:0, was den Gastgebern Sicherheit gab. Im zweiten Durchgang schien die Partie nach dem Treffer von Jason-Ben Kirchner in der 67. Minute zum 3:0 entschieden. Zwar antwortete der FV Erkner 1920 II postwendend in der 68. Minute durch den 3:1-Anschlusstreffer von Maximilian Marschner, doch Pneumant ließ sich den Heimsieg in der verbleibenden Zeit nicht mehr nehmen.

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