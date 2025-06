SG Grün-Weiß Bärenklau mit 7:2, SG 47 Bruchmühle siegt 9:1

FV Erkner 1920 II – VfB Steinhöfel 0:2

Vor 35 Zuschauern sorgte Twistan Tracz in der 24. Minute für die frühe Führung der Gäste. Noch vor der Pause erhöhte Danilo Blank in der 45. Minute auf 0:2. Erkner blieb über weite Strecken ungefährlich.

1. FC Frankfurt (Oder) II – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II 4:1

47 Zuschauer sahen einen starken Start der Gastgeber: Moein Nuri Mohammed Zremig traf in der 13. Minute zum 1:0, Jonas Jose Schreier legte in der 31. Minute das 2:0 nach. Philipp Malech verkürzte für die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2), doch Moein Nuri Mohammed Zremig antwortete prompt mit dem 3:1 in der 45.+5 Minute. Julian Latzel setzte in der 72. Minute den Schlusspunkt.

SG 47 Bruchmühle – SV Hertha 1923 Neutrebbin 9:1

In einem einseitigen Spiel eröffnete Pascal Schröder bereits in der 4. Minute den Torreigen vor einem nicht genannten Publikum. Olaf Krüger (6.) und erneut Schröder (19.) trafen ebenfalls früh. Joshua Tristan Winkler gelang in der 14. Minute der Ehrentreffer. Danach schraubten Michael Schwienke (32.), Tobias Opitz mit einem Hattrick (35. Foulelfmeter, 50., 54.) sowie Tom Stemmer (61., 63.) das Ergebnis in die Höhe. In der 32. Minute scheiterte Michael Schwienke mit einem Foulelfmeter an Patrick Geue.

SV Rot-Weiß Reitwein – SG Müncheberg 0:6

Die Gäste aus Müncheberg ließen Reitwein keine Chance: Hannes Gersdorf (4.), Collin-Matthias Gathow (13.), Jonas Karl Gersdorf (29.), Erik Lindner (35.), Moritz Schulze (39.) und Fabian Hirsch (45.+2) sorgten bereits bis zur Pause für klare Verhältnisse. Zuschauerzahlen wurden nicht angegeben.

SV 1919 Woltersdorf – FC Union Frankfurt 3:1

53 Zuschauer sahen zunächst die Führung der Gäste durch Dennis Wagura Njoroge (9.). Doch Woltersdorf antwortete durch Philipp Karras, der in der 45. Minute zum Ausgleich traf und in der 54. Minute auch das 2:1 markierte. Tom Viehrig machte in der 77. Minute alles klar.

SG Wiesenau 03 – MTV 1860 Altlandsberg 2:6

Trotz zwischenzeitlichem Aufbäumen war für Wiesenau vor 32 Zuschauern nichts zu holen. Johan Winter (6.) und Christoph Wunder (17.) legten für die Gäste vor, ehe Lucas Möller (28.) und Slawomir Szczepanski (33.) zwischenzeitlich zum 2:2 ausglichen. Danach übernahmen erneut die Gäste das Kommando: Christoph Wunder traf erneut in der 51. und 73. Minute, Fabian Tom Hartmann doppelt in der 57. und 69. Minute. In der 87. Minute sah Luis Mende (SG Wiesenau 03) nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte.

Storkower SC – SpG Tauche/Ahrensdorf 4:1

195 Zuschauer sorgten für eine lebendige Kulisse, in der Moritz Lüdtke bereits in der 7. Minute das 1:0 erzielte. Mathias Reischert (22.) und Nico Schorisch (39.) erhöhten noch vor der Pause auf 3:0. Jens Jahn konnte in der 77. Minute noch verkürzen, doch Riccardo Pathe stellte in der 87. Minute den alten Abstand wieder her.