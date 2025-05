SG Großziethen marschiert – Teltow feiert Statement-Sieg in Wünsdorf

– Foto: Dirk Liedtke

Der 26. Spieltag der Landesklasse Ost hatte es in sich: Die SG Großziethen ließ Niederlehme keine Chance und behauptet souverän die Tabellenspitze. Dahinter rückt der Teltower FV 1913 mit einem furiosen 4:0-Auswärtssieg beim MTV Wünsdorf 1910 auf Platz zwei vor. Die SG Schulzendorf springt durch einen Heimerfolg gegen Dahlewitz auf Rang drei, während Markendorf und Bestensee ein wildes 5:4 abliefern.

Vor 50 Zuschauern entwickelte sich eine torreiche Partie, in der die Gäste aus Eisenhüttenstadt zwar durch Konstantin Klippenstein in der 11. Minute in Führung gingen, danach kam aber die starke Schöneicher Offensive. Max Otto Hanke (18., 61.), Nico Crusius (31.), Seif Shohdy (33.), Anton Hohlfeld (78.) und Antonio Schulze (81.) trafen für die Gastgeber, die zwischenzeitlich durch ein Eigentor von Lorenz Moritz (57.) noch einmal kurzzeitig unter Druck gerieten. ---

Daniel Kemnitz eröffnete in der 2. Minute, Maurice Etienne Fischer erhöhte per Foulelfmeter in der 10. Minute und traf erneut in der 57. Minute. In der Schlussphase machten Andre Hönow (82., 86.) mit einem Doppelpack alles klar. Die Admira festigt mit dem Auswärtssieg den Mittelfeldplatz, Müllrose bleibt abgeschlagen auf Rang 16. ---

Der FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen besiegte den FV Blau-Weiß 90 Briesen mit 1:0. Max Böhme traf in der 30. Minute zum einzigen Tor der Partie. Für Briesen war es ein Rückschlag im Kampf um die vorderen Plätze, Eintracht bleibt mit 37 Punkten stabil im oberen Mittelfeld. ---

Trotz zweimaliger Führung durch Luca Bäcker (29., 66.) ging Guben Nord am Ende leer aus. Zossen drehte das Match noch: Nach Treffern von Pascal Knop (46.) und Sebastian Roch (79.) entschieden Yahya Ben Nasseur (88.) und Owen Tyron Mehlhorn (90.+1) die Partie. ---

Die 77 Zuschauer in Markendorf erlebten ein wildes Spiel mit neun Toren. Igor Tadeusz Kurkowski traf zunächst ins eigene Netz (5.), ehe er in der 35. Minute auf der anderen Seite ausglich. Sascha Witt brachte Markendorf in der 39. Minute in Führung, doch Bestensee kam durch Felix Frind (62.), Gustav Lemke (70.) und Gordon Schust (78.) dreimal zurück. In der Nachspielzeit drehten Justin Rusko (90.+1) und Bartosz Donigiewicz (90.+5) das Spiel endgültig zugunsten der Gastgeber. ---

Im Topspiel des Spieltags setzte Teltow ein Ausrufezeichen. Florian Adam traf früh zur Führung (11.), Silas Schelinski erhöhte in der 15. Minute und legte in der 52. und 87. Minute zwei weitere Treffer nach. Mit dem klaren Auswärtssieg springt der Teltower FV auf Rang zwei, Wünsdorf fällt auf Platz vier zurück. ---