SG Großziethen II: „Es herrscht stets gute Laune in der Kabine“

Nach einer schwierigen Hinrunde äußert sich Co-Kapitän Leon Schmidt im FuPa-Teamcheck zur aktuellen Lage der SG Großziethen II in der Dahme/Fläming-Liga und erklärt, warum trotz vieler Ausfälle die Stimmung im Team passt.

Die SG Großziethen II belegt nach einer fordernden Hinserie in der Dahme/Fläming-Liga einen beachtlichen Mittelfeldplatz. Co-Kapitän Leon Schmidt bewertet die bisherige Ausbeute positiv: „Wir belegen einen soliden 6. Platz nach der Hinrunde und sind recht zufrieden“, so der Führungsspieler. Dennoch gibt er zu bedenken, dass die personelle Lage die Konstanz erschwerte: „Zudem mussten wir viele Ausfälle hinnehmen und es ist dann schwierig konstant gute Leistung zu erbringen, wenn man jedes Wochenende mit einer anderen Mannschaft spielt.“

Der Start in die Spielzeit verlief für das Team zunächst holprig, doch die Moral innerhalb der Truppe blieb ungebändigt. „Zu Beginn der Saison sind wir relativ mäßig in die Saison gestartet, doch wir haben uns nach unseren abwechslungsreichen Leistungen nicht unterkriegen lassen“, betont Leon Schmidt. Besonders der Teamgeist stach dabei hervor und trug die Mannschaft durch schwierige Phasen: „Es herrscht stets gute Laune in der Kabine.“

Verletzungsserie kostete wertvolle Zähler

Trotz der guten Stimmung gab es sportliche Rückschläge, die vor allem durch das enorme Pech im Kader begründet waren. Leon Schmidt spricht die Probleme im Team der SG Großziethen II offen an: „Ganz klar anzusprechen war unsere Verletzungsserie, die uns sehr zu schaffen gemacht hat und uns auch viele Punkte gekostet hat.“ Diese personellen Sorgen verhinderten laut dem Co-Kapitän eine noch bessere Platzierung in der Dahme/Fläming-Liga.

Warten auf den verspäteten Rückrundenstart

Die Vorbereitung auf die kommenden Aufgaben gestaltete sich aufgrund der äußeren Einflüsse komplizierter als erhofft. „Die Winterpause wurde aufgrund des Wetters länger gehalten, als gewollt“, berichtet der Co-Kapitän. Dies hatte direkte Auswirkungen auf den Rhythmus: „Dadurch sind viele Trainingseinheit, sowie Testspiele weggefallen, wie für jeden anderen auch.“ Dennoch zeigt sich das Team willensstark: „Trotzdem hängen wir uns ab dem Anfang der Trainingseinheiten komplett rein um in die Rückrunde mit einem guten Gefühl zu starten.“

Jagd auf die Hochkaräter der Liga

Für die restliche Saison hat sich die SG Großziethen II ehrgeizige Ziele gesteckt und hofft auf personelle Entspannung. „Wir hoffen auf alle Rückkehrer und wollen eine höhere Punkteausbeute anstreben“, gibt Leon Schmidt die Marschroute vor. Man will sich nicht verstecken: „Auf der Liste steht, natürlich überall zu punkten und es den Hochkarätern so schwierig zu machen auf dem Platz, wie nur irgendwie möglich.“

Offizielle Meldungen zu Transfers folgen

In Bezug auf personelle Veränderungen hält sich der Verein derzeit noch bedeckt. Ob es konkrete Zu- oder Abgänge gibt, bleibt vorerst abzuwarten. „Dazu wird es wahrscheinlich noch etwas Offizielles geben“, lässt Leon Schmidt die nähere Zukunft der Kaderplanung für die SG Großziethen II offen.