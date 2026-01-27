SG Großziethen: „Haben ganz klar das Ziel Klassenerhalt ausgerufen“

Als Aufsteiger steht die SG Großziethen zur Winterpause vor einer anspruchsvollen Rückrunde in der Landesliga Süd. Nach einem schwierigen Saisonstart und nur neun Punkten auf dem 14. Tabellenplatz aus der Hinrunde richtet der sportliche Leiter Florian Thamm im FuPa-Teamcheck den Blick nach vorn. Mit zurückgekehrten Verletzten, personellen Anpassungen und einer intensiven Vorbereitung soll der Klassenerhalt gelingen – möglichst frühzeitig, um wieder Planungssicherheit zu gewinnen.

Florian Thamm: Wir müssen schon ehrlich sagen, dass wir uns doch schwerer getan haben, als wir es erwartet hatten. Vor allem der Saisonstart ist für uns maximal schlecht gelaufen. Zum Glück kamen dann immer mehr unserer verletzten Spieler zurück und die Jungs haben sich gefangen, sodass wir zum Ende der Hinrunde auch verdient die ersten Siege einfahren konnten. Den Schwung wollen wir jetzt natürlich mit in die Vorbereitung und die Rückrunde nehmen.

FuPa: Wie fällt Ihr Fazit zur ersten Saisonhälfte der SG Großziethen aus, insbesondere mit Blick auf die aktuelle Tabellenlage als Aufsteiger in der Landesliga Süd?

Florian Thamm: Wir sind ja nicht gänzlich neu in der Landesliga, haben vor unserem Abstieg schon viele Jahre in dieser Liga verbracht. In der ganzen Planung der Saison und der des Kaders, schauen wir natürlich nur auf uns, haben dann aber nach einem Jahr Landesklasse festgestellt, dass die anderen Vereine auch gut arbeiten und sich entwickeln und dass der Unterschied zwischen diesen beiden Ligen deutlich bemerkbar ist. Wir haben aber vollstes Vertrauen in unseren Kader, dass die Jungs auch an die guten Leistungen vor der Winterpause anknüpfen werden.

FuPa: Wo sehen Sie nach der Hinrunde die größten Unterschiede zwischen den Anforderungen der Liga und dem aktuellen Leistungsstand Ihrer Mannschaft?

FuPa: Welche Spiele oder Phasen der ersten Saisonhälfte haben Ihnen gezeigt, dass das Team trotz der Ergebnisse konkurrenzfähig sein kann?

Florian Thamm: Auch wenn wir Zuhause unterm Strich zu wenig Punkte geholt haben, waren es vor allem unsere Heimspiele. Hier haben wir immer wieder unsere Ansätze und Ideen gut umsetzen können. Explizit die Spiele gegen Wernsdorf und Victoria Seelow, die ja als absoluter Aufstiegskandidat gelten, haben wir tolle Spiele gezeigt und jeweils erst spät die Punkte verloren. Die zwei Siege vor der Winterpause waren ja dann ebenfalls auf unserem heimischen Platz.

FuPa: In welchen Bereichen lagen aus Ihrer Sicht die Hauptprobleme, die sich auch im Tabellenstand widerspiegeln?

Florian Thamm: Ganz klar ist, dass wir viel zu viele Gegentore bekommen haben. Vor allem zu Beginn der Saison haben wir in einem Negativstrudel gesteckt, wo wir gewisse Spiele auch nicht konsequent zu Ende gespielt haben. Es gab auch knappere Spiele, in denen wir einfach nicht unsere Chancen genutzt haben, um schon zu einem früheren Zeitpunkt mal für 3 Punkte und eventuell den platzenden Knoten zu sorgen.

FuPa: Welche positiven Entwicklungen oder individuellen Fortschritte nehmen Sie aus der Hinrunde dennoch mit?

Florian Thamm: In der vergangenen Aufstiegssaison haben wir fast nur gewonnen. Jetzt hatten wir zu Beginn das genaue Gegenteil und haben erstmal wieder lernen müssen, anständig mit Niederlagen umzugehen. Wir haben es geschafft, gemeinsam als Team da rauszukommen und selbst dafür verantwortlich zu sein, wieder für Erfolgserlebnisse zu sorgen. Das hat uns wieder eng zusammenwachsen lassen.

FuPa: Wann startet die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte und wie lautet der konkrete Termin des Trainingsauftakts?

Florian Thamm: Die Vorbereitung, vor allem in meiner Funktion, hat mit dem Trainerteam schon früh gestartet. Da ging es vor allem um das Thema Kaderzusammenstellung und viele organisatorische Dinge rund um das Team. Eine richtige Pause gab es für die Jungs auch nur kurz über die Feiertage und den Jahreswechsel. Ansonsten gab es schon einen knackigen Laufplan und explizit auf dem Platz ging es jetzt am 26. Januar los, auch wenn uns das Wetter erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.

FuPa: Welche Testspiele sind für die Wintervorbereitung geplant – können Sie bereits Angaben zu Tag, Uhrzeit und Gegner machen?

Florian Thamm: Wir haben Wert darauf gelegt, möglichst viele Testspiele zu vereinbaren und dabei auch Gegner aus allen möglichen Spielstärken zu haben. Durch das Wetter starten wir jetzt zum Beispiel am 5. Februar gegen die Zweite vom VfB Hermsdorf, spielen aber auch gegen den Brandennurgligisten Ludwigsfelder FC oder den FSV Bernau aus der Nordstaffel.

FuPa: Welche inhaltlichen Schwerpunkte setzen Sie in der Vorbereitung, um die Mannschaft für die Rückrunde stabiler und widerstandsfähiger zu machen?

Florian Thamm: Durch die Hinrunde haben wir festgestellt, dass wir vor allem im Bereich Ausdauer und Kraft weiter zulegen können und man sich in diesem Bereich allein schon einen Vorteil gegen viele Gegner verschaffen kann. Aber natürlich wird auch weiter daran gearbeitet, unsere fußballerische Idee umzusetzen und auch die neuen Spieler bestmöglich auf dem Platz und in der Kabine zu integrieren.

FuPa: Sind in der Winterpause Veränderungen im Kader vorgesehen – gibt es Zu- oder Abgänge oder Überlegungen, gezielt nachzujustieren?

Florian Thamm: Wir mussten leider schon während der laufenden Hinrunde ein paar Abgänge hinnehmen, die jetzt in der Winterpause erst offiziell werden. Dazu sind jetzt auch nochmal ein paar weitere Spieler gekommen, die uns leider verlassen und denen wir auf ihrem weiteren Weg natürlich alles Gute wünschen. Dementsprechend haben wir uns aber auch früh umgeguckt und ein paar neue Jungs dazugeholt, die wir sicher bald präsentieren werden. Wir wollen aber auch weiter den Fokus auf die engere Verknüpfung mit unserer zweiten Mannschaft und unserer U19 legen. Wir haben dort viele junge Talente, die wir immer gerne zu uns ins Training einladen und von denen wir uns wünschen, dass sie den Sprung schaffen.

FuPa: Mit welchem sportlichen Ziel geht die SG Großziethen in die zweite Saisonhälfte und was wäre für Sie am Saisonende ein Erfolg trotz der schwierigen Ausgangslage?

Florian Thamm: Wir haben jetzt ganz klar das Ziel Klassenerhalt ausgerufen. Aus meiner Perspektive wäre es wünschenswert, dieses Ziel recht schnell zu fixieren, damit wir frühestmöglich für die Planung der nächsten Saison in der Landesliga starten können. Am Ende soll es aber vor allem darum gehen, dass die Jungs weiter Spaß haben, erfolgreich spielen und dann gucken wir, was am Ende dabei rauskommt. Wie ich gehört habe, schwebt noch das Ziel eines einstelligen Tabellenplatzes in der Kabine umher.