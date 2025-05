SG Großziethen enteilt – Teltower FV und MTV Wünsdorf verlieren

– Foto: Rene Hofrichter

Der 25. Spieltag der Landesklasse Ost hat das Aufstiegsrennen kräftig durcheinandergewirbelt. Tabellenführer SG Großziethen festigt mit einem 3:1-Auswärtssieg in Teltow seine Spitzenposition, während der Verfolger MTV Wünsdorf eine empfindliche Niederlage kassiert.

In einem umkämpften Spiel vor 40 Zuschauern behielt Germania Schöneiche II knapp die Oberhand. Den entscheidenden Treffer erzielte Dennis Behrendt in der 58. Minute. Bestensee blieb offensiv harmlos und verpasste die Chance, sich von den Abstiegsplätzen abzusetzen. ---

Einen überzeugenden Heimsieg feierte Dynamo Eisenhüttenstadt gegen Guben Nord. Bereits in der 8. Minute brachte Robert Glaser die Gastgeber in Führung. Daniel Friedrich erhöhte mit einem Doppelschlag in der 55. und 60. Minute auf 3:0. Paul Grunow konnte in der 70. Minute nur noch den Ehrentreffer für Guben Nord erzielen. ---

Nach zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten trennten sich Admira und Zossen mit einem 2:2. Die Gäste führten zur Pause durch Tore von Nick Hamm (32.) und Florian Kozik (37.) mit 2:0. Doch Daniel Kemnitz war in der zweiten Halbzeit nicht zu stoppen: Erst verkürzte er in der 58. Minute, dann glich er in der 83. Minute aus. Beide Teams bleiben im dicht gestaffelten Mittelfeld. ---

Eintracht Königs Wusterhausen ließ beim Schlusslicht keine Gnade walten. Michael Kresse (29.) eröffnete den Torreigen, Luca Backhaus traf dreifach (32., 48., 78.), Justin John Wisocki (42.) und Florian Baer (72.) sorgten für ein halbes Dutzend Tore. Müllrose bleibt abgeschlagen Letzter, während Königs Wusterhausen im Mittelfeld steht. ---

In einem engen Verfolgerduell setzte sich Briesen mit 2:1 durch und zog in der Tabelle an Schulzendorf vorbei. Marvin Benno Lähne traf in der 36. Minute zur Führung, Steven Ewaldt glich in der 56. Minute aus. Nach einer Roten Karte gegen Mick-Oliver Thiel (79.) war Schulzendorf dezimiert – Jonas Noske nutzte die Überzahl und erzielte in der 82. Minute den Siegtreffer. Briesen hält mit nun 49 Punkten Anschluss an das Spitzentrio. ---

Dahlewitz sorgte für den Paukenschlag des Spieltags. Zwar brachte Jürgen Ivanenko die Wünsdorfer bereits in der 9. Minute in Führung, doch danach spielten nur noch die Gastgeber. Manuel Mätzig glich in der 22. Minute aus, ehe Marcel Blume mit einem Doppelpack (65., 70.) das Spiel drehte. Fabian Szkoda setzte in der Nachspielzeit (90.+2) den Schlusspunkt. Wünsdorf verliert an Boden. ---

Im Topspiel ließ Großziethen nichts anbrennen und baute die Tabellenführung aus. Christian Reuter traf früh in der 7. Minute, dann wurde es kurios: Jan Varrelmann (38.) und Nils Klostermann (62.) unterliefen Eigentore – 0:3 aus Teltower Sicht. Zwar verkürzte Klostermann in der 79. Minute mit einem Treffer in das richtige Tor, doch am Ausgang änderte das nichts. Großziethen steht mit 58 Punkten souverän an der Spitze. ---