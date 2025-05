SG Großziethen bejubelt Meisterschaft, Teltow und Schulzendorf mit 1:1

– Foto: Bernd Pflughöft

Der 27. Spieltag der Landesklasse Ost brachte klare Siege, ein Topspiel ohne Sieger und wichtige Punkte im Tabellenkeller. Die SG Großziethen setzte sich mit 5:3 bei Grün-Weiß Union Bestensee durch und steht damit als Meister und Aufsteiger in die Landesliga fest. Dahinter trennten sich Teltower FV 1913 und SG Schulzendorf 1931 1:1, während der MTV Wünsdorf 1910 mit einem Arbeitssieg in Niederlehme an Boden gutmachte. Auch Dahlewitz, Zossen und die Admira punkteten dreifach.

Bereits in der 18. Minute brachte Justin Rusko die Gäste mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause erhöhte der Offensivspieler in der 44. Minute auf 2:0. Eisenhüttenstadt fand über weite Strecken der Partie keine Antwort. Mit der Niederlage bleibt Dynamo bei 34 Punkten stehen. ---

Vor 43 Zuschauern ließ der MSV Zossen keinen Zweifel an seiner Heimstärke. Matchwinner war Yahya Ben Nasseur, der mit einem lupenreinen Hattrick in der 62., 67. und 75. Minute die Partie entschied. Schöneiche fand nach dem 6:2-Erfolg gegen Eisenhüttenstadt keinen Zugriff und steht nach dieser Niederlage auf Rang elf. ---

Die Admira feierte einen Heimsieg. Max Gründemann eröffnete nach 22 Minuten, Christian Boock erhöhte in der 66. Minute, ehe Andre Hönow nur vier Minuten später den 3:0-Endstand markierte. Für Guben Nord war es eine schmerzhafte Niederlage. Die Admira schließt zur oberen Tabellenhälfte auf. ---

Im Spitzenspiel vor 82 Zuschauern trennten sich beide Verfolger mit einem Remis. Teltow ging durch Florian Adam in der 54. Minute in Führung, doch Bennett-Maurice Beuster sorgte in der 73. Minute für den Ausgleich. Damit bleibt Teltow mit 54 Punkten Zweiter – punktgleich mit Wünsdorf – und Schulzendorf direkt dahinter mit 53 Zählern. ---

Wünsdorf tat sich beim Vorletzten schwer. Jon Mollenhauer brachte die Gäste in der 26. Minute in Führung, doch ein Eigentor von Jürgen Ivanenko (28.) und ein Treffer von Pascal Häusler (39.) drehten die Partie zugunsten Niederlehmes. Nach dem Seitenwechsel bewies Wünsdorf Moral: Spartak Doda glich in der 68. Minute aus, Ivanenko machte seinen Fehler aus der ersten Hälfte mit dem Siegtreffer in der 77. Minute wett. ---

Die SG Großziehten zeigte in Bestensee erneut ihre Offensivqualitäten und machte mit dem Sieg die Meisterschaft perfekt. Calvin Winzer traf in der 5. und 24. Minute, dazwischen netzte Ahmed Jabr (21.) zum 0:2 ein. Lukas Seibt verkürzte in der 31. Minute, doch Christian Reuter (49.) und Dorian Simon (58.) bauten die Führung aus. Seibt (81.) und Gustav Lemke (86.) sorgten in der Schlussphase noch für Ergebniskosmetik. Mit nun 90 Saisontoren stellt Großziethen weiter den besten Angriff der Liga. ---

Dahlewitz ließ der Eintracht keine Chance und entschied das Spiel früh. Ein Eigentor von Justin John Wisocki in der 2. Minute leitete die Niederlage der Gäste ein. Niklas Gebauer (13.), Dominique Heese (17.) und Lukas Knochel per Foulelfmeter (45.) sorgten für klare Verhältnisse zur Pause. ---