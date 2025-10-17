SG Groß Gaglow und TSV Schlieben im Gleichschritt – Verfolger lauern

Vor dem 7. Spieltag ist das Titelrennen in der Landesklasse Süd so spannend wie selten. Gaglow und Schlieben führen punktgleich, während Herzberg, Sielow und Peitz im Nacken sitzen. Auch im Tabellenkeller geht es eng zu – jede Partie kann die Richtung einer ganzen Saison verändern.

Der TSV 1878 Schlieben will den zweiten Rang verteidigen und empfängt den FSV Rot-Weiß Luckau mit breiter Brust. Beim klaren 3:0 in Spremberg überzeugten die Schliebener auf ganzer Linie. Dmytro Savchuk traf doppelt (16. und 85. Minute), Toni Guttke erzielte dazwischen das 2:0 (33.). Schlieben spielt effektiv, kompakt und hat vor eigenem Publikum die Chance, die alleinige Tabellenführung zu übernehmen. Der Aufsteiger aus Luckau verlor zuletzt knapp mit 0:1 in Herzberg. Die Rollen scheinen klar verteilt, doch die Gäste wollen mit Kampfgeist dagegenhalten. ---

Morgen, 15:00 Uhr FC Bad Liebenwerda Liebenwerda Spremberger SV 1862 Spremberg 15:00 PUSH

Der FC Bad Liebenwerda zeigte zuletzt Moral beim 3:3 in Friedersdorf. Nach frühem Rückstand drehte das Team das Spiel durch Tore von Felix Dittmann (22.), Mark Zasiadvovk (38.), Luca-Joel Neumann (53.) und Phillip Hoth per Foulelfmeter (61.), ehe in der Schlussphase doch noch der Ausgleich fiel. Nun will man gegen den Spremberger SV 1862 endlich wieder einen Dreier einfahren. Die Gäste aus Spremberg holten in Kolkwitz ein achtbares 1:1, dank des Treffers von Jonas Bubner (44. Foulelfmeter). Ben Hensel glich für Kolkwitz spät aus. Spremberg zeigte sich verbessert, kämpfte aufopferungsvoll – genau das wird auch in Liebenwerda gefragt sein, wenn man nicht in den Tabellenkeller abrutschen will. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Eintracht Peitz SG Peitz VfB Herzberg 68 VfB Herzberg 15:00 PUSH

In Peitz treffen zwei Topteams aufeinander, die mit Siegen im Rücken antreten. Die SG Eintracht Peitz gewann zuletzt mit 3:1 gegen Motor Saspow. Antony-Steven Koschker brachte sein Team in der 15. Minute in Führung, Max Krüger legte nach (49.), ehe Levi Schulze kurz vor Schluss den Endstand herstellte (90.). Herzberg dagegen siegte knapp mit 1:0 gegen Luckau. Jiri Vit sorgte in der 82. Minute für die Entscheidung, nachdem zuvor Jakub Duben einen Strafstoß vergab. Der VfB musste dabei in Unterzahl auskommen, da Jannik Löwe nach einer Roten Karte (73.) vom Platz musste. Beide Mannschaften stehen für Leidenschaft, Dynamik und Effizienz – ein echtes Spitzenspiel, das für beide richtungsweisend ist. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Großräschen Großräschen SV Lausitz Forst SV Forst 15:00 live PUSH

Für Großräschen geht es nach dem Spielabbruch in Peickwitz um wichtige Punkte. Das Team will den Anschluss ans Mittelfeld halten. Gegner Lausitz Forst reist mit breiter Brust an, denn der 1:0-Sieg gegen bisherigen Spitzenreiter Sielow sorgte für Aufsehen. Lukas Scholz verwandelte in der 71. Minute einen Foulelfmeter sicher. Forst zeigte gegen den Favoriten große Disziplin, Leidenschaft und Kaltschnäuzigkeit. Nun wartet ein anderes Spiel – gegen ein Großräschen, das sich zu Hause stabilisieren will. Beide Teams werden auf Sieg spielen, denn die Punkte sind für den weiteren Saisonverlauf enorm wichtig. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Friedersdorf Friedersdorf SG Groß Gaglow Groß Gaglow 15:00 PUSH

Die SG Friedersdorf erlebt turbulente Wochen. Beim 3:3 gegen Bad Liebenwerda sah das Team lange wie der sichere Sieger aus – Tore von Mark Zasiadvovk (38.), Luca-Joel Neumann (53.) und Phillip Hoth per Foulelfmeter (61.) reichten am Ende aber nicht zum Erfolg. Nun wartet mit der SG Groß Gaglow die schwerstmögliche Aufgabe. Der Tabellenführer deklassierte zuletzt die SG Burg mit 4:0. Louis Konzack eröffnete den Torreigen (9.), Steven Mund traf doppelt (22., 40.) und Niklas Michaelis-Winter machte mit dem 4:0 (51.) alles klar. Gaglow ist das Team der Stunde und reist mit großem Selbstvertrauen an. Friedersdorf wird dagegen alles daransetzen, den Favoriten zumindest zu ärgern. ---

Morgen, 15:00 Uhr SC Spremberg 1896 SC Spremberg Kolkwitzer SV 1896 Kolkwitz 15:00 PUSH

Für den SC Spremberg ist die Lage ernst. Nach dem 0:3 gegen Schlieben bleibt man im Tabellenkeller stecken. Dmytro Savchuk (16., 85.) und Toni Guttke (33.) trafen für die Gäste – Spremberg war dabei weitgehend chancenlos. Nun kommt der Kolkwitzer SV, der sich beim 1:1 gegen den Spremberger SV stabil zeigte. Jonas Bubner (44., Foulelfmeter) brachte Spremberg sogar in Führung, ehe Ben Hensel (76.) ausglich. Kolkwitz spielt bislang eine solide Saison und will in Spremberg nachlegen. Für die Hausherren ist es dagegen ein wichtiges Match – mit einem Erfolg könnte man den Anschluss herstellen. ---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr SV Germania Peickwitz Peickwitz SG Burg SG Burg 15:00 PUSH

Nach dem Abbruch gegen Großräschen will Germania Peickwitz für sportliche Schlagzeilen sorgen. Der Gegner SG Burg steckt weiter tief in der Krise. Das 0:4 in Gaglow offenbarte erneut Defensivprobleme. Louis Konzack (9.), Steven Mund (22. und 40.) sowie Niklas Michaelis-Winter (51.) trafen. Peickwitz hingegen hat vor heimischem Publikum die große Chance, sich vom drittletzten Rang zu verbessern. Beide Teams stehen unter Druck – für Burg ist es fast schon ein Schicksalsspiel, während Peickwitz mit einem Sieg neuen Mut schöpfen könnte. ---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr SV Motor Saspow Motor Saspow SG Sielow SG Sielow 15:00 live PUSH