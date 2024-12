SG Groß Gaglow muss zum Schlusslicht FC Bad Liebenwerda

In der Landesklasse Süd verspricht der 13. Spieltag packende Duelle: An der Tabellenspitze kämpfen die SG Groß Gaglow und der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg um die Vormachtstellung, während in der unteren Tabellenhälfte der FC Bad Liebenwerda und der Kolkwitzer SV dringend Punkte im Abstiegskampf benötigen.