SG Groß Gaglow: Karriereende nach knapp zwei Jahrzehnten

Mit dem Ende der aktiven Laufbahn von Mathias Krüger schließt sich für die SG Groß Gaglow ein bedeutendes Kapitel. Nach 19 Männersaisons hat der erfahrene Fußballer seine Karriere beendet. Sechs Spielzeiten trug er das grün-weiße Trikot und absolvierte in dieser Zeit 136 Pflichtspiele. Dabei erzielte er zehn Tore und bereitete mindestens 23 weitere Treffer vor.

Der Verein hebt hervor, dass sich Krügers Bedeutung nicht allein in Statistiken ausdrücken lässt. Mit seiner Erfahrung, seinem Ehrgeiz und seiner Leidenschaft war er auf und neben dem Platz ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Er übernahm Verantwortung, ging voran und galt für Mitspieler, Trainer und Verein als verlässlicher Rückhalt.

Ein würdiger Abschluss

Seine Fußballlaufbahn führte Mathias Krüger von der SG Burg über den VfB Friedrichshafen und den VfB Krieschow bis zur SG Groß Gaglow. Von der Landesklasse bis in die Oberliga prägte er den Fußball über fast zwei Jahrzehnte. Den Schlusspunkt setzte das Spiel der Stadtauswahl gegen den FC Energie Cottbus, das den Abschluss seiner Karriere bildete.

In der Vereinsmitteilung heißt es: „Lieber Krügi, danke für sechs unvergessliche Jahre in Grün-Weiß. Danke für deinen Einsatz, deine Loyalität und die vielen gemeinsamen Momente auf und neben dem Platz."

Auch heißt es: "Wir wünschen dir und deiner Familie für den neuen Lebensabschnitt nur das Beste. Du bist bei der SG Groß Gaglow jederzeit herzlich willkommen. Danke für alles, Krügi!“

Abschied nach fast zehn Jahren

Neben dem Karriereende von Mathias Krüger verabschiedet die SG Groß Gaglow auch Niklas Keller. Nach fast zehn Jahren im Verein und vier Saisons im Männerbereich verlässt er den Klub.

Insgesamt kam er auf 119 Spiele, 24 Tore und 14 Assists. Künftig spielt er für Wacker Ströbitz.

Abschließende Worte

Der Verein würdigt auch Niklas für seinen Einsatz, seine Leidenschaft und seinen Teamgeist. In der Vereinsmitteilung heißt es: „Danke, Niklas. Nach fast 10 Jahren bei der SG Groß Gaglow und vier erfolgreichen Spielzeiten im Männerbereich ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Mit 119 Spielen, 24 Toren und 14 Assists hast du sportlich deinen Stempel hinterlassen und unseren Verein mit Einsatz, Leidenschaft und Teamgeist bereichert. Für deine neue Herausforderung beim SV Wacker Ströbitz wünschen wir dir viel Erfolg, Gesundheit und nur das Beste. Wir sind uns sicher, dass du auch dort deinen Weg gehen wirst. Auf ein baldiges Wiedersehen – in welcher Konstellation auch immer. Bei der SG Groß Gaglow bist du jederzeit herzlich willkommen. Danke für alles und viel Erfolg auf deinem weiteren Weg!“