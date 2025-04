SG Groß Gaglow im Verfolgerduell beim SV Lausitz Forst

Der VfB Herzberg 68 steckt nach zwei Niederlagen in Folge gegen Lausitz Forst (1:4) und Brieske (1:3) in einer schwierigen Phase. Besonders schmerzlich: Gegen Brieske sah Jannik Löwe bereits vor der Pause Gelb-Rot. Nun kommt mit Germania Peickwitz ein direkter Konkurrent. Peickwitz spielte zuletzt 2:2 gegen Friedersdorf, obwohl man 2:0 zurücklag. Im Hinspiel setzte es für Herzberg eine bittere 0:4-Pleite – Wiedergutmachung ist angesagt.

Der Tabellenführer zeigt sich in bestechender Form. Nach den Siegen gegen Groß Gaglow (2:1) und in Herzberg (3:1) hat die Mannschaft die besten Karten im Titelrennen. Besonders Philipp Ricco Barnack war zuletzt ein Garant für späte Tore. Mit Kolkwitz reist das Schlusslicht an. Im Hinspiel setzte sich Brieske mit 2:1 durch – ein Pflichtsieg ist fest eingeplant.

Das Spitzenspiel des Spieltags steigt in Forst. Der Aufsteiger hat gezeigt, dass er im Aufstiegskampf mitreden will. Besonders Lukas Scholz und Robin Otto überzeugten zuletzt mit Offensivkraft. Groß Gaglow dagegen konnte in den vergangenen zwei Spielen keinen Treffer erzielen und droht den Anschluss an Brieske zu verlieren. Im Hinspiel setzte sich Gaglow knapp mit 1:0 durch – nun geht es um die direkte Verfolgerposition.

