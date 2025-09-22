SG Groß Gaglow beim 9:0 und SG Sielow beim 8:0 in Torlaune

– Foto: Roy Fischer

Der 4. Spieltag der Landesklasse Süd endete mit einem Paukenschlag: Gleich mehrere Teams feierten Kantersiege, während im Tabellenkeller die Sorgen größer werden. Vor allem Aufsteiger SG Sielow, Absteiger SG Eintracht Peitz und der TSV Schlieben marschieren weiter ohne Punktverlust vorneweg.

Fr., 19.09.2025, 17:30 Uhr Spremberger SV 1862 Spremberg FSV Rot-Weiß Luckau Luckau 3 1 Abpfiff Die erste Halbzeit blieb torlos, doch nach dem Seitenwechsel nahm die Begegnung richtig Fahrt auf. In der 52. Minute brachte Niklas Dorbritz den Spremberger SV in Führung. Nur acht Minuten später legte Niklas Kantor nach und erhöhte auf 2:0. Luckau kam jedoch schnell zurück ins Spiel, als ein Eigentor von Joey Fettke in der 63. Minute die Gäste wieder heranbrachte. Die Schlussphase war von Spannung geprägt. In der Nachspielzeit war es erneut Niklas Kantor, der mit seinem zweiten Tor den 3:1-Endstand besiegelte.

Vor 80 Zuschauern lieferten sich der Kolkwitzer SV 1896 und der SV Motor Saspow ein enges Duell, das mit einem 1:1-Unentschieden endete. Stefan Babbe brachte die Gäste in der 27. Minute in Führung. Kolkwitz drängte lange auf den Ausgleich und wurde in der 84. Minute durch Sebastian Lehnik belohnt.

---

Die SG Groß Gaglow überrollte vor 55 Zuschauern den SV Germania Peickwitz mit einem furiosen 9:0-Sieg. Schon nach drei Minuten hatte Luca Weiz mit einem Doppelpack (1., 3.) die Weichen gestellt. Niklas Keller erhöhte in der 17. und 32. Minute. Nach der Pause legten Louis Konzack (62.), Felix Stachowiak (67.), Björn Schneller (79., 81.) und Lennard Mund (88.) nach. Für Peickwitz war es eine bittere Lehrstunde, während Gaglow seinen Platz im oberen Tabellendrittel festigte. ---

In einer dramatischen Partie trennten sich der SV Lausitz Forst und der FC Bad Liebenwerda vor 110 Zuschauern mit 3:3. Philipp Fiedler brachte Forst früh in der 7. Minute in Führung. Doch Felix Dittmann (39.) und Enrico Bahr (77.) drehten das Spiel. Innerhalb weniger Minuten sorgten Lukas Scholz (80.) und Levin Schönefeld (81.) für ein Comeback des Gastgebers, ehe Axel Hübner in der 85. Minute den Schlusspunkt setzte. Ein Spiel voller Wendungen, das keinen Sieger fand. ---

Der SC Spremberg 1896 musste sich vor 55 Zuschauern klar geschlagen geben. Luis Medelnik avancierte zum Mann des Spiels und traf gleich dreimal: in der 43., 63. und 73. Minute. Mit diesem Hattrick sicherte er dem VfB Herzberg 68 den 3:0-Auswärtserfolg und katapultierte sein Team auf einen vorderen Platz in der Tabelle. ---

Absteiger SG Eintracht Peitz ließ gegen die SG Friedersdorf nichts anbrennen und gewann vor 87 Zuschauern souverän mit 3:0. Levi Schulze eröffnete den Torreigen in der 54. Minute, ehe Lucas Lehmann mit einem Doppelschlag in der 84. und 87. Minute den Endstand herstellte. Damit bleibt Peitz verlustpunktfrei und zeigt eindrucksvoll seine Aufstiegsambitionen. ---

Der SV Großräschen verlor vor 74 Zuschauern trotz langer Gegenwehr mit 1:3 gegen TSV 1878 Schlieben. Ein Eigentor von Nico Jung brachte die Gäste in der 4. Minute in Führung. Marcio Stroech glich in der 25. Minute aus. Doch Marc Jäschke (74.) und Robert Dehne (87.) entschieden die Partie zugunsten von Schlieben. Bitter für Großräschen: Felix Braun sah in der 86. Minute die Rote Karte. ---