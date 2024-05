SG Groß Gaglow behauptet sich gegen den TSV Schlieben

Neun Begegnungen standen am Dienstag und am Mittwoch in den vier Staffeln der Landesklasse auf dem Programm. In der Staffel Nord landet Tabellenführer Schönower SV gegen den FSV Rot-Weiß Prenzlau einen 3:1-Heimsieg. In der Staffel West gewinnt der SV Grün-Weiß Brieselang beim SV Blumenthal/Grabow mit 2:1 Auch der SV Union Neuruppin siegt knapp, während die anderen beiden Partien jeweils unentschieden enden. In der Staffel Ost gelingt dem Müllroser SV gegen den FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark ein 2:0-Überraschungssieg. In der Staffel Süd behauptet sich der Zweite SG Groß Gaglow gegen den TSV Schlieben mit 1:0. Der SC Spremberg gewinnt mit 1:0. Ein 2:2 gibt es zwischen der SG Friedersdorf und dem Spremberger SV.